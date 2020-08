Florida y Bahamas se preparan para la llegada de la tormenta tropical “Isaías”

MADRID (Europa Press).– El Servicio Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió una advertencia para Florida este sábado, a pocas horas de la llegada a tierra de la tormenta tropical “Isaías”, que si bien no se espera que se adentre en el continente, sí podría afectar a numerosas poblaciones costeras.

“Isaías” se degradó de huracán a tormenta tropical este sábado, sin embargo, se espera que recupere fuerzas durante la noche.

“Las fuertes lluvias de ‘Isaías’ podrían conducir a inundaciones repentinas potencialmente mortales en las Bahamas e inundaciones repentinas y urbanas especialmente en áreas bajas y mal drenadas en el este de Florida y a través de las Carolinas hasta el Atlántico Medio y el Noreste”, según el comunicado.

TROPICAL UPDATE: @NOAA's #GOES16🛰️ is keeping a close eye on #HurricaneIsaias this morning as it makes landfall on N. Andros Island. #Hurricane and #TropicalStorm Watches and Warnings are in effect from southern FL to southern GA. More: https://t.co/VTAp4gGkHs #FLwx #GAwx pic.twitter.com/aqo5RLHUaK

— NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) August 1, 2020