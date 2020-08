Trump ataca de nuevo a la prensa: acusa “fake news” para dañarlo por crisis de covid-19

WASHINGTON DC, EU (apro). – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quejó de la propagación de “noticias falsas” en los medios de comunicación sobre la magnitud de la pandemia de covid-19, asegurando que lo que buscan es poner en mal a su país y a su gobierno.

“Las noticias falsas son el enemigo de la gente”, decretó Trump en uno de los varios mensajes desde su cuenta personal de Twitter la mañana de este lunes, en donde las catalogó de calumnias que difunden los medios de comunicación.

FAKE NEWS IS THE ENEMY OF THE PEOPLE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2020

La indignación y molestia del mandatario se concentra en las noticias que este lunes difunden la mayoría de los medios de comunicación estadunidenses, y que, con la voz de científicos, epidemiólogos y médicos, dudan de la efectividad de una vacuna contra la pandemia.

Los expertos en la investigación de la propagación de covid-19 sostienen que una vacuna efectiva y probada sin consecuencias secundarias contra la pandemia no podría estar lista este año sino hasta finales del primer trimestre de 2021.

“Con la excepción de Nueva York y otros cuantos lugares, hemos hecho mucho más que otros países en contra del virus de China -como llama al covid-19-. Muchos de estos países están teniendo una segunda ola. Las noticias falsas trabajan tiempo extra para hacerme ver mal lo más posible y a Estados Unidos”, acusó Trump en su segundo mensaje.

With the exception of New York & a few other locations, we’ve done MUCH better than most other Countries in dealing with the China Virus. Many of these countries are now having a major second wave. The Fake News is working overtime to make the USA (& me) look as bad as possible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2020

En su más reciente actualización sobre el saldo de víctimas que ha dejado el covid-19 en los Estados Unidos, la Universidad de Johns Hopkins reportó 4 millones 668 mil 336 contagios positivos y 154 mil 860 decesos.

“Han subido los casos porque es grande el promedio de pruebas, gran parte de nuestro país está haciéndolo muy bien. ¡Abran las escuelas!”, indicó el mandatario en otro mensaje cibernético.

Este fin de semana en particular y en entrevista con diferentes medios de comunicación, los epidemiólogos y expertos en medicina y pandemias acusaron a la reapertura económica prematura que se dio en junio pasado como causa de un aumento y rebrote de contagios de covid-19.

Los incrementos de decesos y contagios se han registrado principalmente en estados como Texas, Florida, Arizona, Alabama y Luisiana, entidades a las que, desde abril pasado, Trump presionó a que reabrieran sus economías; en contra de las recomendaciones de expertos.

Deborah Birx, científica y líder del equipo de tarea de la Casa Blanca para el combate a la pandemia, en entrevista con la cadena de televisión CNN pronosticó este fin de semana que por el rebrote de covid-19 en su país se podría superar la cifra de 300 mil decesos este año.

Trump insiste en que antes de que concluya 2020, antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en la que busca reelegirse, estarán listas 300 millones de dosis de la vacuna que se está desarrollando para contener la expansión del coronavirus.

Las consecuencias de la pandemia y el rebrote de contagios por las reaperturas económicas prematuras en varios estados por recomendación de Trump, provocó en desplome de la popularidad del mandatario entre sus gobernados.

Las encuestas de diferentes medios de comunicación sobre la tendencia electoral y el manejo de la pandemia por parte de Trump, revelan que en promedio más del 65% de la población estadunidense lo reprueban por haber minimizado la magnitud de la problemática a causa del virus.

“Mis visitas de la semana pasada a Texas y Florida tuvieron números masivos de gente aplaudiéndome a lo largo de las autopistas, miles y miles; incluso mucho más grande que las multitudes de 2106.

“No vi a gente que respalda a (Joe) Biden y, sin embargo, algunas noticias falsas dijeron que fue un numero equitativo de seguidores. ¡Lamentable!”, señaló el presidente en otros de sus tuits mañaneros de este lunes.

My visits last week to Texas and Frorida had massive numbers of cheering people gathered along the roads and highways, thousands and thousands, even bigger (by far) than the crowds of 2016. Saw no Biden supporters, and yet some in the Fake News said it was an equal number. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2020

