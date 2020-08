López-Gatell actúa con criterios políticos, caprichos y ocurrencias: Alfaro

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El gobernador Enrique Alfaro pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que revise los motivos de su inconformidad con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien –dijo– falló en contener la pandemia provocada por el covid-19.

El pasado viernes, en una carta enviada al gobierno federal, nueve mandatarios estatales, entre ellos Alfaro, solicitaron la renuncia de López-Gatell por el inadecuado manejo de la crisis sanitaria. Hoy, en su conferencia mañanera, López Obrador respondió:

“Nosotros apoyamos al doctor López-Gatell, ha hecho muy buen trabajo y vamos saliendo, es un tema muy doloroso el de la pandemia y no debemos de mezclar las cosas, hay diferencias políticas, eso también es legítimo, es normal, tiene que haber oposición, nosotros vamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura, y se tiene que garantizar el derecho a disentir, pero debe de haber ciertos límites y no imponer el gobierno los límites también, sino aprender todos a autolimitarnos”.

En un video compartido este lunes en sus redes sociales, el gobernador jalisciense aseguró que en la estrategia contra el covid-19, López-Gatell actúa con criterios políticos, “caprichos” y “ocurrencias”.

“Lo que nos parece inadmisible es que por cuestiones de carácter político y por las ocurrencias del subsecretario quieran detener la economía de nuestro estado”, puntualizó, e insistió en que no es claro de dónde salen los criterios para la semaforización en los estados.

El mandatario estatal mostró gráficas que colocan a Jalisco en rojo dentro del semáforo epidemiológico, cuando en los datos de la federación, actualizadas al 2 de agosto, la entidad se encuentra en los tres últimos sitios de casos acumulados, junto con Chihuahua y Chiapas.

En casos activos por cada 100 mil habitantes ocupa el lugar 26, y en tasa de positividad en el sitio 27. Además, cuenta con suficiente capacidad hospitalaria y con camas con ventilador, precisó.

No obstante, subrayó, hay estados que tienen peores datos en estos indicadores, como la Ciudad de México, Baja California, Morelos, Oaxaca, entre otros, que están esta semana en color naranja.

En tal sentido, demandó una explicación sobre los criterios para colocar a Jalisco en rojo.

“Si esto no es suficiente para demostrar que detrás del semáforo de López-Gatell, lo que hay son criterios políticos, yo no sé qué más puedo hacer. Estamos demostrando con datos objetivos por qué no estamos de acuerdo con ese semáforo”, apuntó.

Asimismo, mencionó que busca un “esquema de coordinación” con el gobierno federal para enfrentar la pandemia con “los principios correctos”.

