La Secretaría de Gobierno genera condiciones para restablecer la nueva normalidad: Suárez del Real

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, informó que a una semana de asumir el cargo ya se reunió con su equipo de trabajo para encauzar su labor, con el fin de “generar condiciones para el restablecimiento de la nueva normalidad, así como una serie de procesos legislativos y el inicio de un año electoral”.

Además, dijo que ya inició encuentros con los coordinadores de distintos partidos políticos en el Congreso local. Y afirmó: “Traemos muy claro que estos son puertos a los que tenemos que llegar de manera concertada, consensada y, sobre todo, pacífica”.

Durante la primera videoconferencia que encabezó al frente de la Secretaría, tras la salida, la semana pasada, de Rosa Icela Rodríguez, explicó que su llegada al nuevo cargo es para seguir con una posición de diálogo.

“Definitivamente no cambia nada, porque mi antecesora también fue dialogante, mi antecesora también fue una persona preocupada y ocupada por atender las diferentes fases de la gobernabilidad… quienes me conocen saben que a lo largo de mi vida pública siempre he apostado por la conciliación, por la paz y por el entendimiento entre vecinos, entre habitantes y entre visitantes de esta ciudad”, afirmó.

El extitular de Cultura agregó que hará un trabajo “de conformidad a las directrices de la jefa de gobierno”, con el acompañamiento del subsecretario de Gobierno, Arturo Medina.

–¿Su nombramiento viene a fortalecer el perfil político de este gobierno con miras al 2021?

–No, definitivamente viene a fortalecer un perfil que la jefa de gobierno (Claudia Sheinbaum) le ha dado desde el 5 de diciembre del año 2019, fecha en que asumió el cargo.

Al preguntarle si ya se reunió con los distintos coordinares políticos del Congreso de la Ciudad de México –otra de las funciones de la Secretaría de Gobierno–, Suárez del Real explicó que ya tuvo un encuentro con la coordinación del Partido del Trabajo y con la bancada de Morena, fuerza política a la que pertenece.

“El día de hoy nos estaremos reuniendo con el presidente de la Jucopo y están previstas reuniones con los otros grupos parlamentarios durante esta semana”, agregó.

Reconoce labor sanitaria en reclusorios

Sobre la operación del Sistema Penitenciario, el funcionario local informó que “por instrucción” de la jefa de gobierno, “desde el día uno” que él asumió el cargo –el pasado 27 de julio– se reunió con el subsecretario, Antonio Hazael Ruiz, para conocer “todos los procesos y lo que hay que mejorar”.

Asimismo, reconoció que su antecesora, Rosa Icela Rodríguez, y el subsecretario Ruiz Ortega “han llevado a muy buen nivel de control” de la emergencia sanitaria por el covid-19 en los reclusorios de la ciudad.

Y agregó: “Hemos reaccionado de manera inmediata en cuanto ocurre alguna situación que es un fake news, como una que apareció este fin de semana que habían hecho una gran fiesta con mujeres, etcétera, etcétera, por el cumpleaños de algún personaje que no quiero mencionar el nombre. Era totalmente falso, se aclaró que era una falsedad, o lamentablemente, como el día de hoy, que ocurrió un suicidio en Oriente, que se está investigando en estos momentos”.

