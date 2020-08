Se registra una fuerte explosión en el puerto de Beirut, en Líbano (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Una enorme columna de humo que terminó en una fuerte explosión en el puerto Beirut, capital del Líbano, dejó este martes “un alto número de heridos”.

En diversos videos difundidos en redes sociales se aprecia como la ola expansiva revienta puertas y ventanas, informó la agencia Reuters.

Fuentes citadas por la agencia señalan a testigos, quienes confirmaron que la explosión se registró en la zona del puerto donde hay almacenes.

“Hay un número alto de heridos”, informó el ministro de Sanidad de Líbano, Hamad Hasan, quien lamentó los hechos.

Footage from the massive explosion in Beirut Port, Lebanon pic.twitter.com/bdvzrS05Qf

— Beirut Today (@bey_today) August 4, 2020