Joe Biden nombra a la mexicana Rebecca Acuña como jefa de su campaña en Texas

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La mexicana Rebecca Acuña fue nombrada por Joe Biden, candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, como jefa de su campaña en Texas.

Originaria de Sinaloa, Acuña es una afiliada del Partido Demócrata en ese estado, quien se desempeñó como secretaria de prensa para la candidatura a gobernador de Wendy Davis en 2014, de acuerdo con el periódico The Dallas Morning News.

Bilingüe e involucrada de lleno en la actividad política latina en Texas, Acuña había trabajado en los últimos tres años como directora de relaciones gubernamentales en ese estado para la empresa PepsiCo en la ciudad de Plano.

Según el rotativo texano, la sinaloense obtuvo la ciudadana estadunidense hace dos años y éstá será su primera votación en una elección presidencial, aunque votó en las primarias de marzo.

Congrats to our former ED @racunatx for becoming a citizen! Your commitment and contribution to our country and community has been exemplary. Thank you for continuing to inspire so many undocumented and documented families with your story! pic.twitter.com/siHK8FEQbR

Su nombre estaba entre los aproximadamente 100 mil ciudadanos estadunidenses que habían sido purgados el año pasado de la lista de votantes por órdenes del secretario de Estado de Texas.

De acuerdo con el diario sinaloense El Debate, Rebecca Acuña es originaria de la ciudad de El Fuerte, tiene 38 años de edad, es hija de Gonzalo Acuña Gómez y Norma Monserrat Guerrero y estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Texas en Austin.

Según declaró Norma Monserrat a ese medio, la familia se trasladó de El Fuerte a Laredo, Texas, cuando Rebecca estaba en el kínder. Su vocación política viene de su abuela Micaela, quien fue regidora en la ciudad donde nació la hoy jefa de la campaña presidencial demócrata en Texas.

Al menos en los últimos 40 años Texas ha sido un bastión republicano. Una encuesta publicada el 12 de julio y levantada por The Dallas Morning News y la University of Texas at Tyler, da ventaja a Biden de cinco puntos en ese estado, donde Donald Trump ganó en 2016.

Por lo pronto, la campaña de Joe Biden publicó un video con subtítulos en español relacionado con el aniversario de la masacre en el Walmart de El Paso que dejó 22 personas muertas, entre ellas al menos ocho mexicanos.

In the days that followed the El Paso shooting, I said Americans have to come together, stand against hate, and leave nobody behind.

That charge feels more important than ever. This is our fight — and together, we will win. pic.twitter.com/eX2xD0jhjX

— Joe Biden (@JoeBiden) August 3, 2020