AMLO urge a Guanajuato actuar con responsabilidad en caso de “El Marro”

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dejó a la Fiscalía de Guanajuato la responsabilidad sobre José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, quien enfrenta cargos en el fuero común y está a disposición de un juez penal local.

Luego de rendir un informe sobre el operativo que logró la captura del presunto líder huachicolero, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, expresó:

“Yo quisiera aprovechar para mencionar a las autoridades de procuración e impartición de justicia que cumplan con responsabilidad que les toca en estos momentos”.

La expresión del general fue retomada luego por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina, realizada hoy en Tepic Nayarit, donde se refirió a la corrupción y la complicidad en relación al caso en diferentes momentos.

El mandatario aseguró que la detención de quien ha sido identificado como líder de la organización criminal Cartel de Santa Rosa de Lima no ha tenido reacciones extraordinarias, aunque admitió que los indicadores de violencia se mantuvieron en las siguientes 48 horas, aunque sin relación al asunto, además de que también registraron protestas a las que, sin embargo, no dio mayor importancia.

Luego retomó lo dicho por el general Sandoval:

“Sí creo que es importante que las autoridades judiciales, como aquí lo mencionó el general, actúen con rectitud e integridad; que se aplique la ley, tanto (autoridades) estatales como federales para que no haya impunidad, porque todo esto que padecemos en México tiene mucho que ver con la impunidad”.

La recomendación presidencial ocurrió luego de que el titular de la Sedena presentara un informe sobre el operativo y en el que fue reiterada la conducción con apego a la ley y detallados los aspectos respeto al debido proceso, de manera inusual en los mandos militares cuyos partes suelen referirse más a aspectos tácticos.

El presidente López Obrador dijo que “autoridades de todos los niveles de los tres poderes se han involucrado en actividades ilícitas y esa impunidad ha llevado a que no se castigue a los responsables. No hay apego a la ley, se deja en libertad a presuntos delincuentes tanto por decisiones de jueces estatales como federales, no quiero generalizar porque hay buenos servidores públicos, jueces honestos, íntegros, rectos… pero hemos padecido de impunidad”.

En otro momento de la conferencia, cuando se refería a los casos de corrupción política, como el del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, el del exsecretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna y el del exgobernador de Chihuahua César Duarte, López Obrador se refirió a las operaciones de El Marro, en los siguientes términos:

“Y el otro asunto es lo de Guanajuato, del cartel de Santa Rosa de Lima. ¿cómo es que tanto tiempo haciendo y deshaciendo? ¿Qué, nadie sabía? ¿Era muy difícil? ¿Estaba muy complicado? Pues por componendas, impunidad”.

“El Marro” era buscado por la justicia federal por los delitos de robo de hidrocarburos y delincuencia organizada; mientras que en el fuero común enfrenta cargos por secuestro y homicidio.

Aunque la operación para su captura, el pasado 2 de agosto implicó principalmente a fuerzas federales, el asunto quedó en el ámbito local.

“En este caso corresponde a las autoridades locales llevar a cabo el proceso judicial; pero también la Fiscalía General de la República está solicitando que se atienda su petición por delitos del orden federal de estas personas. Estamos pendientes para que haya justicia. No fabricar delitos, pero tampoco quitar delitos por complicidades de autoridades y delincuencia”.

