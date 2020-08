Reportan 73 muertos y 3 mil 700 heridos por explosiones en Beirut, Líbano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El Consejo Supremo de Defensa de Líbano declaró a Beirut como una “zona de desastre” tras las explosiones ocurridas este martes en el puerto.

De acuerdo con el Consejo, que recomendó al gobierno decretar el estado de emergencia, el número de muertos por las explosiones aumentó a 73, y el de lesionados a 3 mil 700.

Se registra una fuerte explosión en el puerto de Beirut, en Líbano (Video)

Poco antes, el ministro de Salud de Líbano, Hamad Hasan, había informado de 60 muertos y más de 3 mil heridos por la explosión, cuyo desastre comparó con las explosiones nucleares en Hiroshima y Nagasaki, en Japón.

“Esta es una catástrofe nacional. Este es un desastre para el Líbano. Un desastre parecido a Hiroshima y Nagasaki”, dijo el ministro, según reportó la agencia Associated Press (AP).

Agregó que, al parecer, la explosión ocurrió en un almacén donde se guardaban grandes cantidades de nitrato de amonio, altamente explosivo, y sugirió “al pueblo de Líbano” preguntar a la oficina de aduanas por qué ese material se encontraba ahí.

Testigos citados por Reuters Reuters señalan que las explosiones se registraron en la zona del puerto, donde hay almacenes.

Desde temprana hora, una enorme nube de humo que terminó en una masiva explosión en Beirut conmocionó al mundo y en diversos videos grabados en redes sociales se aprecia como la onda expansiva revienta puertas y ventanas, informó la agencia Reuters.

La cuenta en Twitter de la cadena @AlArabiya_Eng difundió varios videos donde se observa a personas ensangrentadas, el rescate de cadáveres y la solidaridad de los pobladores que ayudan a los rescatistas.

También se muestran imágenes de los hospitales de la capital de Líbano que están tratando a pacientes en estacionamientos, luego de que la explosión masiva dañó hospitales y dejó a una gran parte de Beirut sin electricidad.

En tanto, los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) rindieron un homenaje a las víctimas de las explosiones y varios de los países dijeron que enviarán asistencia médica al Líbano.

En tanto, la embajada de México en Líbano ofreció su teléfono 03 044 598 para los mexicanos que requieran ayuda consular en Líbano.

Watch: Graphic video shows the aftermath of the two explosions at the Port of #Beirut with dead bodies seen lying on the ground.#Lebanonhttps://t.co/IB8kyus4cq pic.twitter.com/2PvEK267tB

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 4, 2020