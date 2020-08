Sheinbaum batea plan para multar a ciudadanos que no usen cubrebocas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque aún no se presenta ante el Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa del diputado de Morena, Nazario Sánchez, de multar a los ciudadanos que se nieguen a usar cubrebocas en espacios comerciales fue bateada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

“No estamos de acuerdo en el tema de las multas a los ciudadanos. Se han generado además temas de abuso policial en otros lados y no queremos caer, no creemos”, dijo en videoconferencia.

Ayer, el diputado del mismo partido que la mandataria local, Nazario Sánchez, adelantó que presentaría dicha iniciativa para modificar el artículo 32 de la Ley de Cultura Cívica, en apoyo a los locatarios y dueños de negocios comerciales para que sus clientes cumplan con las medidas sanitarias ordenadas por el propio gobierno capitalino.

Esta mañana, Sheinbaum fue cuestionada al respecto y opinó: “No estoy de acuerdo. Nuestro objetivo ha sido siempre la educación, la formación, la información a la ciudadanía y creo que ha sido muy importante la participación ciudadana. El número de personas que utilizan de manera adecuada el cubrebocas ha ido incrementándose en la ciudad y vamos a seguir insistiendo en la información”.

Recordó que una reforma legal de este tipo necesita el visto bueno del gobierno capitalino. Por ello, adelantó: “Vamos a hablar con los diputados porque no son todos, son algunos que hicieron este planteamiento y no creemos que sea, no solamente no creemos que sea necesario, no creemos en medidas de este tipo, pero además sería, creo que imposible, desarrollarlo; la policía está para hacer otro tipo de labores”.

