No le den importancia a la denuncia del PAN, pide Barbosa a “niños de la prensa”

PUEBLA, Pue. (apro).- El gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que no tiene importancia la acusación que el Partido Acción Nacional (PAN) hizo en su contra ante el Instituto Estatal Electoral por supuesta promoción de su gobierno, fuera de los tiempos que establecen la legislación electoral y la Constitución del país.

Como ya lo ha hecho en otras ocasiones, el mandatario descalificó a Acción Nacional como partido opositor y aseguró que, si lo decide, dará un mensaje a los poblanos por su primer año de gobierno, como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador cada tres meses.

“Si decido hacerlo, lo voy a hacer (dar un mensaje), ya vieron a Andrés Manuel, cada tres meses hace sus informes; cada vez que ha visto la oportunidad política y coyuntura para hacerlo, los hace. Si yo decido lo hago, no porque Genoveva Huerta (dirigente estatal del PAN) diga que no, por favor”, expresó.

Nota relacionada: El PAN denuncia a Miguel Barbosa ante el IEE por “publicidad ilegal”

El PAN informó ayer que interpuso una denuncia en contra del mandatario poblano por pautar publicidad en medios de comunicación y redes sociales por su primer año de gobierno, aunque este tipo de promociones sólo está permitido durante su informe de gobierno que, de acuerdo con la Constitución local, será hasta diciembre próximo.

Barbosa pidió a los medios de comunicación no darle importancia a las denuncias que hace el PAN, y que midan el nivel de política que hace ese partido.

“No le den importancia ustedes, vean el nivel de política que hacen ellos, en qué se convirtieron, eso vean, el tamañito de oposición que son, yo no le doy importancia. Cuando una oposición tiene presencia social no requiere de este tipo de cosas, que no tienen ningún efecto”.

Este tipo de denuncias contra gobernadores, como las que hace el PAN en su contra, abundó, nunca tienen ninguna utilidad ni evitan ninguna situación. “Entonces, niños de la prensa, no les den importancia a esas cosas, por favor”, subrayó Barbosa.

