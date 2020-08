Oaxaca prohíbe la venta de bebidas azucaradas y comida chatarra a menores

OAXACA, Oax. (apro). – Oaxaca se convirtió en el primer estado que prohíbe la venta de bebidas y alimentos chatarra a menores de edad.

Lo anterior, luego de que el Congreso local aprobara con 31 votos a favor la iniciativa de ley para erradicar y disminuir la obesidad y la diabetes en la población.

En respuesta, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, celebró la medida y la calificó de un avance en el cuidado de la salud.

“Celebro la aprobación de esta iniciativa que defiende el interés superior de la niñez. Es un avance en el cuidado de la salud desde la prevención”.

Celebro la aprobación de esta iniciativa que defiende el interés superior de la niñez. Es un avance en el cuidado de la salud desde la prevención.

Antes calificó de acertada la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porque “coincide con una de las prioridades de la agenda del gobierno federal, que es la promoción de una sana alimentación. Por el bien de la salud pública de México espero que llegue a la promulgación”.

Al término de la sesión ordinaria, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Horacio Sosa Villavicencio, tuiteó que el “@CongresoOaxLXIV privilegia la salud de la niñez y da el primer golpe contra la industria del veneno embotellado”.

Indicó que la aprobación del dictamen con proyecto de decreto por el cual se adiciona el Artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca representa un gran avance en materia de salud pública.

#AlMomento Con 31 votos a favor, la #LXIVLegislatura del Estado de #Oaxaca aprueba modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir vender, regalar, distribuir o promocionar productos no saludables a menores de edad.

La reforma al Artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes establece: la prohibición, distribución, donación, regalo, venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados con alto contenido calórico a menores de edad.

El ordenamiento jurídico también prohíbe la instalación de máquinas expendedoras de golosinas y refrescos en toda la entidad. Así como la venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior.

Sosa Villavicencio añadió que desde el 2016, México está bajo emergencias sanitarias por sobrepeso, obesidad y diabetes mellitus, que siguen vigentes, siendo el sector infantil el más vulnerable.

A su vez, la diputada Magaly López Domínguez, quien impulsó y promovió dicha reforma, explicó que la reforma antes mencionada, se basa en diversos estudios científicos realizados en México y en otras partes del mundo, que revelan que seis de cada diez muertes de mujeres y hombres en la población se atribuyen al consumo de bebidas azucaradas en adultos de menos de 45 años.

Y agregó: “la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas en nuestro país al convertirse en el de mayor obesidad en América Latina”, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

Agregó que “en esta siniestra clasificación, Oaxaca ocupa el segundo lugar entre los estados con más obesidad en adultos y el primer lugar con obesidad infantil, ya que alrededor de 28 de cada 100 niñas y niños del estado de entre 5 y 11 años, padecen sobrepeso u obesidad”, de acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca.

“Está científicamente comprobado que tanto el sobrepeso como la obesidad, son factores de riesgo para enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, la hipertensión y el cáncer. También se ha establecido la relación directa de estas afecciones con el alto consumo de bebidas azucaradas y alimentos con muchas calorías o alimentos chatarra”, añadió.

“No existe duda sobre lo nociva que resulta la comida chatarra (y) si ya nadie discute la prohibición de venta de tabaco y bebidas alcohólicas a menores de edad, tampoco debe cuestionarse la prohibición de que se les vendan otros tipos de veneno, como los refrescos y los alimentos chatarra”, puntualizó.

La propuesta fue conocida y cuenta con el respaldo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que han manifestado públicamente su apoyo.

También se han pronunciado públicamente a favor un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos de la infancia.

Respecto a las manifestaciones de rechazo por parte de diversas cámaras empresariales a la prohibición de la venta y consumo de alimentos y bebidas chatarra, la diputada Magaly López Domínguez, fue puntual al decir que la reforma no afectará a las pequeñas tiendas de abarrotes.

“Esos comercios podrán continuar normalmente la venta de esos productos. Aclaró que la única limitación es que no podrán hacerlo a menores de edad, como ocurre actualmente con la venta de los cigarros y las bebidas alcohólicas” expresó la legisladora.

La legisladora de Morena dijo que “los argumentos en contra de este proyecto de decreto se basan solamente en aspectos económicos, que además son falsos. No llegará la catástrofe anunciada por los empresarios. No existirá su paisaje desolador de desempleo; no se prohibirá el chocolate oaxaqueño, ni el pan de yema, ni las tlayudas; no cerrarán las tiendas de abarrotes ni se perseguirá judicialmente al tendero de la esquina”, les reviró.

“Este proyecto sólo prohibiría la venta a niñas, a niños y a adolescentes. Que sean mamá y papá quienes decidan si sus hijos pueden o no comer esos productos. Que sea bajo su responsabilidad. Que sea una decisión de quienes tienen la tutoría legal, de quienes tienen a su cargo su salud y su integridad. Que no sea decisión de las empresas. Que no sea una decisión de los capitales transnacionales”, finalizó.

