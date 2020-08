En un audio, el titular de Semarnat arremete contra la 4T: “ es un gobierno de contradicciones brutal”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, criticó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a la denominada 4T y a funcionarios del gabinete por ser contradictorios y actuar en contra de los ideales que defiende en temas como la agroecología, la minería y la energía.

“No estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro. Adentro hay contradicciones muy fuertes y yo la verdad es que veo muy difícil, no debemos idealizar la 4T, el gobierno es un gobierno de contradicciones brutal, toda nuestra visión que compartimos aquí todos nosotros no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente, entonces hay que decirlo”, acusó en un audio de 5:44 minutos filtrado en redes sociales.

Toledo comentó que desde hace diez meses ha percibido sus vivencias y observaciones respecto a la 4T, la Cuarta Transformación del gobierno tan defendida por López Obrador y que, para el funcionario ambiental, “no existe como un conjunto claro y acabado de objetivos. ¡No existe!”

Por el contrario, refirió que el gobierno de la 4T está lleno de contradicciones expresadas, en concreto, en las luchas de poder al interior del gabinete, en las que involucró al jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.

“En términos concretos es que Alfonso Romo, que ha adquirido enorme poder en el gobierno, aguantado por el presidente, es el operador principal para bloquear todo lo que efectivamente sea, digamos, en la línea de lo ambiental, de la transición energética, de la agroecología, todo el tiempo”, indicó Víctor Manuel Toledo.

Puso como ejemplo que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos, privilegie los agronegocios, esté en contra de la agroecología y trate de imponer la visión de las grandes corporaciones en esta materia.

Dijo que ha sido convocado por Romo a tres reuniones, junto con Villalobos, para presionarlo cuando el problema del glifosato, pues la Semarnat logró detener la importación de este plaguicida venenoso, pero “la respuesta, no sólo de Sader, sino del gobierno norteamericano y de 20 Embajadas en México contra lo que hizo Semarnat ha sido apabullante”.

En cuanto al tema del algodón transgénico, donde también Semarnat trata de hacer la transición, resaltó que Sader también se quejó y ha tenido que negociar la producción agroecológica.

Así, añadió: “no vamos a poder transitar a la agroecología de manera libre porque el presidente y la Secretaría de Agricultura y el Jefe de Presidencia están en contra de todo esto. Están en contra y hay que decirlo, están en contra del programa Sembrando Vida como lo han expresado, pues”.

Recordó, asimismo, la reunión convocada dos meses atrás con el gabinete para hablar sobre un proyecto de ganadería que una empresa norteamericana quería instalar en Tabasco y Campeche, adquiriendo o rentando miles de hectáreas para la producción lechera bajo un modelo totalmente de agronegocio, el cual, celebró, “afortunadamente no se logró”.

Respecto a la cervecera Constellation Brands que se quería instalar en Mexicali, Baja California, Víctor Manuel Toledo comentó en el audio que un subsecretario de Gobernación, del cual no dijo el nombre, lo convocó junto a representantes de cinco secretarías para convencerlos de apoyarla y para tal fin llevó al vicepresidente de la cervecera.

En el caso de la minería, tuvieron a un subsecretario de Economía –de quien tampoco dijo el nombre–, impulsando sus proyectos e incluso, Romo lo convocó a un desayuno con el dueño del Grupo México, Germán Larrea Mota Velasco, para convencerlo de ser más flexible y no presionara tanto a esta empresa minera.

“Lo mismo está pasando en la energía. Aquí debería estar, en este grupo, la Secretaría de Energía mínimamente, no tenemos a la Sener porque también tenemos diferencias con la secretaria Rocío Nahle”, reconoció.

Es decir, el punto al que quiso referirse en este audio, donde no se especifica con quién estaba hablando ni cuándo, es que la Semarnat está haciendo un esfuerzo para ser muy inteligentes para plantear un plan “B” con esto que pasa en la 4T y aprovechar la situación de crisis global que hoy existe, aunque no dijo para qué.

“Eso es lo que les quería compartir porque hay que bajarnos a la realidad. Gracias”.

