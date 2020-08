En las actas del consejo de Pemex debe aparecer información sobre Agronitrogenados: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las actas del consejo de administración de Pemex permitirán saber cómo se aprobó la adquisición de la planta de Agronitrogenados, consideró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El escándalo de corrupción en la petrolera fue planteado hoy al mandatario en su conferencia de prensa matutina, con la referencia a la implicación que tendrían los exdirigentes del PRI, Pedro Joaquín Coldwell (quien fue secretario de Energía) y Enrique Ochoa Reza (entonces subsecretario de Electricidad), quienes durante la operación formaban parte del consejo de administración.

La adquisición presuntamente a sobreprecio de la planta, así como el soborno que habría recibido el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, figuran como uno de los casos centrales en los que la Fiscalía General de la República (FGR) inició el proceso en el que el exfuncionario se acogió a la figura de “testigo colaborador”, bajo la promesa de revelar nombres de implicados.

Al respecto, López Obrador dijo hoy:

“Tiene que hacerse la investigación y sobre todo terminar el proceso de informe del señor Lozoya, que declare sobre todo lo que sucedió. Él es un testigo de primera, porque era director de Pemex, entonces era miembro del consejo de administración y además, en todos los consejos de administración de las empresas públicas, se levantan actas”.

Según el mandatario, en las actas del consejo de administración se podrá advertir cuál fue el sentido del voto de los consejeros –pues precisó que no todos votaron a favor— en el caso Agronitrogenados y destacó:

“En las actas debe aparecer por qué no estuvieron de acuerdo, es información básica y es oficial. No pueden decir que es una prueba que no ayuda… solo que no existieran las actas pero deben estar tanto en Pemex como en la Secretaría de Energía y hasta en los expedientes de la FGR. Ahí va a saberse todo, por eso este caso del señor Lozoya es muy importante”.

López Obrador sostuvo que el caso tiene muchas implicaciones no solo por quienes formaban parte del consejo de administración por la parte oficial, también por los consejeros supuestamente independientes. Ante todo, confió en que el caso exponga “la relación delictuosa entre funcionarios y empresarios”.

Luego de hacer una digresión sobre la diferencia que considera hay entre empresarios y traficantes de influencias, el presidente adelantó que inclusive, hubo dueños de medios de comunicación implicados en el contratismo para obras públicas, como parte de esquemas en los que aun sin especialidad ni conocimiento de un sector, gozaban de “agarraderas”

“Con todo respeto, no es general, no se puede aplicar a tabla rasa, pero había medios de comunicación que tenían contratos de obras. ¿Qué tiene que ver el periodismo con construir una carretera, con llevar a cabo una obra para Pemex? ¿Por qué estaban en el negocio de la venta de medicinas?”, planteó.

Para concluir, el presidente expuso que el caso Lozoya servirá para transparentar las relaciones de poder y por eso se le otorgó el beneficio judicial de testigo colaborador:

“¿Por qué se acepta (que se acoja al beneficio)? pues para que hable, para que informe y en el caso de nosotros, lo que nos importa en el Ejecutivo es recuperar todo lo que se pueda de lo que se robaron. No es nada más el castigo judicial o lo que establecen las leyes, es también recoger lo que es patrimonio de todos los mexicanos”.

