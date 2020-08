AMLO promete “justicia” al pueblo yaqui; “no los vamos a traicionar”

VÍCAM, Son. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó aquí el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, y aseguró que se cumplirán todos los compromisos que se hagan.

“Agradecerles mucho la confianza y nosotros no les vamos a traicionar, no les vamos a fallar, vamos a cumplir todos los compromisos, y no sólo es por ustedes, es justicia histórica, es hacerle justicia al pueblo”, dijo, luego de lo cual lamentó el exterminio y represión contra los indígenas bajo la justificación del progreso.

“Es mucha la deuda que tiene el pueblo de México con los yaquis. Es el acto de injusticia más grande que se cometió durante el Porfiriato, los asesinaron, los querían exterminar. Se calcula que perdieron la vida 15 mil yaquis, todo porque querían quitarles sus tierras, por eso los deportaron al sureste, es una vergüenza para México”.

Añadió: “Ahora que estamos pidiendo nosotros que los gobiernos de otros países ofrezcan disculpas a los pueblos originarios por las atrocidades que se cometieron en la conquista, en la colonia, así nosotros vamos a ofrecer disculpas al pueblo yaqui. No nada más es protocolo ceremonial, tiene que haber justicia”.

Tras ello, el presidente aseguró que se respetarán los acuerdos de tierra y agua firmados por el general Lázaro Cárdenas en beneficio de la etnia sonorense.

“Primero que sea con un replanteo de toda la tierra comprendida en la resolución del general Lázaro Cárdenas, un replanteo donde se vea cuánto está invadido, a detalle, que sepamos bien, porque debe haber nuevos núcleos agrarios, (debemos saber) quiénes son los que están usufructuando”, abundó.

De esta manera, apuntó, se debe recuperar la posesión de la tierra y definir las formas de restituir los mandamientos presidenciales mediante el pago de indemnización; también saber cuáles se tienen como terrenos nacionales y qué parte es de los pueblos.

Asimismo, instruyó a conformar una Comisión Especial de Justicia para el Pueblo Yaqui, con la que se devuelva sus posesiones a la comunidad y se le ofrezca bienestar.

Es definir –agregó– cómo se puede ayudar a la producción, a entregar créditos, a fortalecer la pesca, sin olvidar las deficiencias en los servicios básicos de los ocho pueblos, como es el agua, la salud, la infraestructura en los poblados, la necesidad urgente de viviendas, de mejoramiento de espacios urbanos.

“Justicia histórica”, resumió el presidente. Y detalló que para mediados de 2021 se tienen proyectadas mil 300 acciones de vivienda y 38 proyectos de equipamiento urbano en plazas, enramadas y centros comunitarios.

En su oportunidad, Crisóforo Valenzuela Ahumada, secretario de la comunidad de Rahum, uno de los Ocho Pueblos Yaquis, precisó que la extensión territorial de la Nación Yaqui es superior a las 400 mil hectáreas, según la resolución presidencial del 6 de octubre de 1937, firmada por el general Lázaro Cárdenas.

La dotación de agua para la tribu es igual al 50% de lo contenido por la presa La Angostura, como se acordó en la resolución del 12 de junio de 1939, apuntó.

“La resolución presidencial concreta que el territorio definido será respetado como exclusiva propiedad de la tribu y, aún más, indica que le será señalada una cantidad de agua necesaria para sus cultivos proveniente de (la presa) La Angostura”, relató el secretario de Rahum.

