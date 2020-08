Exsecretario de Cultura narra desencuentros con Barbosa, quien amaga con auditoría

PUEBLA, Pue. (apro).- A una semana de su renuncia como secretario de Cultura, Julio Glockner Rossainz hizo pública una carta en la que expone sus desencuentros con el gobernador Miguel Barbosa Huerta y los presuntos “boicots” de los que fue objeto a su paso por la dependencia, además de asegurar que más de 2 mil 400 piezas de museos están en riesgo.

En respuesta, Barbosa anunció que la Secretaría de la Función Pública iniciará una auditoría sobre la gestión de Glockner en la Secretaría de Cultura, y sugirió al exfuncionario “actuar con prudencia” y que mejor no ventile las causas de su salida porque entonces –advirtió– él también hablará.

“Si él quiere discutir las causas por las cuales él considera que yo tomé la decisión para relevarlo, le sugiero que no lo haga porque yo no he hecho lo contrario, porque soy un profesional, entonces que él no lo haga, porque en el momento que lo haga, yo faltaré al profesionalismo como jefe del Ejecutivo, y no”, expresó el mandatario.

En su carta, que hizo pública en el portal Mundo Nuestro, Glockner indica que el distanciamiento con el gobernador inició a partir de un incidente por la instalación de la réplica de la Capilla Sixtina en el atrio de la Catedral, donde se le responsabilizó por no tramitar la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), cuando eso correspondía hacerlo a la rectoría del templo.

“A partir de ese incidente comenzó un distanciamiento entre el gobernador y yo, y semana tras semana se cancelaron las reuniones de acuerdos que teníamos los miércoles por la noche”, reveló el exsecretario.

En su carta también hace referencia a otro desencuentro, luego de que en una comparecencia que tuvo en el Congreso local, una diputada le cuestionó sobre el proyecto de trasladar la mega rueda de la Fortuna de la zona de Angelópolis al Barrio de San Francisco, en el Centro Histórico.

Glockner recuerda que en ese momento expuso que había recibido una carta por parte de Lourdes Herbert, directora de Patrimonio Mundial del INAH y enlace de esta institución con la UNESCO, en la que advertía que Puebla corría el riesgo de perder el reconocimiento del Centro Histórico como Patrimonio de Humanidad, si se llevaba a cabo el traslado de la rueda.

Sin embargo, precisa que un medio de comunicación local “mintió” sobre esta postura y dio por hecho que el ahora exfuncionario estaba en contra del proyecto urbanístico, para detonar el desarrollo inmobiliario de San Francisco.

“Desafortunadamente, y como no teníamos comunicación para aclararlo, el gobernador creyó esta versión difamatoria y al día siguiente declaró que si yo no estaba de acuerdo podía renunciar. Días después pidió la versión estenográfica de mi respuesta y supo lo que en realidad había declarado. Pero públicamente el daño estaba hecho”, recuerda.

Glockner también hace referencia a una serie de errores que cometió en el nombramiento de sus colaboradores y de los boicots que recibió por parte de éstos, pese a lo cual asegura haber dejado asentada “una Secretaría de Cultura bien encaminada en los principios fundamentales de la Cuarta Transformación”.

Patrimonio en riesgo

En una parte de su escrito, el antropólogo revela que a su paso por la dependencia encontró que en las bodegas del Museo Barroco hay 2 mil 400 piezas provenientes de los museos San Pedro, José Luis Bello y Alfeñique, en pésimas condiciones.

“Se trata de pinturas, esculturas, objetos de talavera, muebles, textiles, documentos históricos y objetos diversos que han sido imperdonablemente descuidados y se encuentran rotos, sucios, con hongos o afectados por la humedad y la falta de limpieza y mantenimiento durante varios años”.

De igual manera, aclara que Anahí Acevedo, la directora del Museo Barroco, inició un inventario de esas piezas para describir su estado y hacer un registro fotográfico. “El informe completo de esta inadmisible situación ya se encuentra en la Función Pública”, subraya.

