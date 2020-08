En Puebla inicia desconfinamiento paulatino este viernes; Barbosa amenaza con clausuras

PUEBLA, Pue. (apro).- Al confirmar que este viernes iniciará en Puebla la reapertura paulatina de negocios, el gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que clausurará los centros comerciales que sobrepasen los aforos y no cumplan con los protocolos que marcará su gobierno.

En su habitual rueda de prensa, el mandatario estatal dijo que, en acuerdo con la Secretaría de Salud del gobierno federal y los empresarios, su administración dará a conocer mañana las restricciones y normas bajo las cuales se iniciará la reapertura de sectores no esenciales, luego de más de cuatro meses de confinamiento.

La víspera de la reactivación, la Secretaría de Salud de Puebla reportó 320 nuevos casos de covid-19, para un acumulado de 23 mil 209 contagios y la muerte de 40 personas, cuyo total asciende a 2 mil 790.

Barbosa explicó que la apertura de la economía será de manera ordenada y paulatina, y bajo normas de sana distancia, toma de temperatura, uso del cubrebocas y de gel antibacterial en cada establecimiento; además, convocó a la ciudadanía a tener un comportamiento responsable para evitar que en este proceso los casos de coronavirus se disparen.

De igual manera, reconoció que la incidencia de contagios aún es complicada en Puebla, pero por la situación económica de la entidad, subrayó, es tan riesgoso abrir como no abrir los negocios.

“Entonces vamos a tomar una decisión, federación y estado con organizaciones, con empresarios, con sociedad en su conjunto, pero no piensen en una apertura total de centros comerciales donde el desbordamiento de la gente es como se ha visto en otras ciudades. No, no, no, si vemos que ocurre, podríamos clausurar dicho centro comercial”, advirtió.

Iglesias reabrirán el 10 de agosto

También este jueves la Arquidiócesis de Puebla informó que el próximo lunes 10 reabrirán los templos con un aforo de 25%.

En un comunicado, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa destacó que se establecieron acuerdos con el gobierno del estado y la Secretaría de Salud para marcar normas bajo las cuales se volverán a ofrecer los servicios religiosos a partir de la próxima semana.

El religioso hizo un llamado para que las personas mayores y grupos vulnerables, tanto sacerdotes como feligreses, se abstengan de participar en las celebraciones y opten por seguirlas en redes sociales o televisión.

