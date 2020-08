CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, celebró la donación de 3 millones de dólares por parte de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) para fortalecer la capacidad de manejo de la pandemia por covid-19 en México.

En específico, señaló en la conferencia de prensa vespertina sobre Covid-19, este dinero se usará para hacer estudios de seroprevalencia, los cuales son realizados para identificar a personas de una población que tienen anticuerpos contra una enfermedad infecciosa

Además, dijo, se utilizará en la fuerza de tarea operativa con el programa de acción local comunitaria en el país y para elaborar una estrategia de comunicación de riesgo en comunidades, así como para analizar y atender a poblaciones migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos,

“Este donativo procede de este trabajo de colaboración que hemos tenido con estas instituciones, con el gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, también por las gestiones del Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, a quien agradecemos mucho estas gestiones y a la doctora Julia Marinissen, quien es la agregada de salud del gobierno de Estados Unidos en México”, comentó.

López-Gatell recordó que Marinissen fue directora de Seguridad Internacional en Salud y fue una promotora de la colaboración internacional en materia de salud y desarrollo de capacidades de respuesta para pandemias como ésta, pues ella colaboró durante la pandemia de influenza AH1N1 en 2009 y gracias a sus gestiones se logró equipar la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública.

Asimismo, agradeció a la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) y a su director Guillermo Fernández de la Garza, por ser la agencia fiduciaria que estará administrando estos recursos al gobierno mexicano.

Vacuna falsa

Respecto a la venta de una vacuna falsa de covid-19 en Tlapa, Guerrero, el funcionario alertó sobre los fraudes respecto a la existencia de una vacuna para prevenir o combatir la enfermedad o un tratamiento.

“El mensaje es claro y preciso, no existe en el mundo entero todavía, hoy que es 7 de agosto de 2020, no existe aún vacuna alguna contra el covid-19. Entonces si alguien es sorprendido porque se le dice que ya está la vacuna y que se la quiere vender pues está cometiendo un fraude. Por favor, denúncielo ante las autoridades porque se trata de un fraude”, señaló López-Gatell .

En ese tenor, aprovechó la conferencia para llamar la atención para alertar de manera específica a publicaciones hechas en redes sociales donde colocan su fotografía aparentemente anunciando productos o alternativas terapéuticas para el Covid-19.

“Yo no tengo empresa alguna, no tengo interés comercial alguno. Si usted ve que yo estoy anunciando algún producto es un fraude. Yo no voy a anunciar nunca ningún producto porque no tengo interés en anunciarlo y además ya investigamos que el tipo de productos que se promocionan también son un fraude en el sentido de su posible utilidad médica. Entonces, doble fraude: usurpar la imagen de una persona y querer presentar como benéficos productos que no lo son. También, por favor, denúncielo”, añadió.

También se invertirán en estudios de seroprevalencia, en la acción local comunitaria, comunicación de riesgo dirigida a poblaciones específicas y análisis y atención de la movilidad de poblaciones migrantes en la frontera de Estados Unidos-México. 2/2 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) August 8, 2020

Critica a “escribanos”

Respecto a las alertas por el rebase de los 50 mil muertos por covid-19 y pretendiendo alarmar a que serán más de 150 mil para diciembre, por lo cual piden la modificación de la estrategia de la pandemia por covid-19, el funcionario respondió, con gráficas, el comportamiento de la epidemia en diversos países e incluso previó un repunte en muchas naciones, incluyendo en México.

“Ya hemos presentado en otras ocasiones esta curva, pero hoy que existe este planteamiento de parte de algunos comentadores o comentaristas, escribanos o escritores en algunos medios, columnistas y demás personas que hoy están interesados en la epidemiología y que hacen este planteamiento, dos cosas:

“La primera, no es la primera vez que lo decimos. Se ha tratado por parte de todas estas comunidades y ciertos medios impresos, de radio y de televisión, de distorsionar un mensaje que es, desde mi punto de vista, relativamente simple de entender y que hemos constatado en comunicación directa con distintos miembros de la comunidad, de la sociedad mexicana que efectivamente se entiende bien.

“No considero a todos estos analistas, personas limitadas, yo creo y les felicito, yo creo que son en su mayoría persona intelectualmente brillantes; entonces, si no hay una limitación para entender un concepto relativamente simple, lo cual creo que es el caso, insisto en conocerles como personas brillantes, yo creo que es una decisión de no querer aceptar un mensaje relativamente simple”, reclamó López-Gatell .

El funcionario les cuestionó que no reflejen lo expresado en sus mensajes respecto al comportamiento de la curva pandémica, la cual ahorita está en una etapa de estancamiento, pero no se publica porque no es noticioso, pero lo que sí hacen son perspectivas hacia el futuro del mismo.

En cuanto al hacer comparativos con otros países, López-Gatell resaltó que es evidente que en países con mayor población habrá más casos y más defunciones y esta misma lógica, pero en descenso, se aplica para naciones con menor población.

“Para que haya una comparación apropiada se tiene que tomar en cuenta el número de habitantes de cada país, por ejemplo, España tiene, en términos gruesos, la mitad de la población que la mexicana, allá tienen 63 millones de habitantes y en México 127 millones”, indicó.

Comparativo con países

En ese sentido, reprochó que los comentaristas pretendan vincular sus análisis de casos acumulados y defunciones, comparándolos con otros países con distintas condiciones que México, para vincularlo con el cambio de estrategia argumentando que la previa fue equivocada.

“Les informo que no es así, lo que hemos hablado y así lo expliqué con los gobernadores es el segmento dos, lado ‘b’, una idea metafórica que se refiere a una etapa dos donde la Organización Mundial de la Salud ha expresado que la duración de la epidemia será muy larga en el mundo. La frase ha sido preparémonos para una epidemia larga”, agregó.

El funcionario reiteró que ésta podrá prolongarse varios años, no necesariamente en México, sino en varios países del mundo donde se han reportado rebrotes, fenómeno que se podría registrar en México y al interior de cada país es posible verlo en cada entidad federativa.

“Entonces el lado ‘b’, la segunda etapa consiste en integrar de una manera más amplia los distintos elementos que ayudan a la reactivación económica”, señaló López-Gatell.

En resumen, añadió, la epidemia en México ha sido larga, lo cual no es casual, sino producto de la estrategia que se diseñó desde enero atendiendo a las recomendaciones de la OMS, en particular los planes de preparación y respuesta ante epidemias de este tipo donde el modelo es la influenza.

“Las dos actividades fundamentales de esa estrategia son: la mitigación comunitaria para lograr una curva epidémica plana, pero irremediablemente larga. Esto ha permitido que no se saturen los hospitales de modo que tengamos, como se ven todas las noches, un amplio margen de disponibilidad de camas hospitalarias, además de la protección de las comunidades indígenas y rurales”, explicó.

Comentarios