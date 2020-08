Apuntan al mal clima la causa del avionazo en India que dejó al menos 18 muertos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un avión con 191 personas que viajaban desde Dubai a Calcuta se estrelló y partió en dos cuando iba a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Kozhikode.

La aeronave B737 con los pasajeros del vuelo IX 1344 de Air India Express despegó a las 19:41 horas de este viernes con 174 pasajeros, 10 menores de edad, cinco tripulantes y dos pilotos, señaló por su parte Times of India, medio que reporta 18 muertos, incluidos los dos pilotos.

El primer ministro de India, Narendra Modi, en una conversación telefónica con el ministro principal de Kerala, Pinarayi Vijayan, le manifestó su apoyo y puso a su disposición las fuerzas nacionales.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con los pasajeros y sus familias”, aseguró el embajador de India en los Emiratos Árabes Unidos, Pavan Kapoor, quien se dijo angustiado, porque el vuelo partió desde Dubai.

Por su parte, el gobernador de Kerala, Shri Arif Mohammed, escribió en su cuenta de Twitter: “El honorable gobernador Shri Arif Mohammed Khan expresa su profundo pesar y conmoción por el aterrizaje forzoso del vuelo de Air India Express en Karipu. Es muy triste saber de este percance. Todos nuestros sentimientos están con los pasajeros y sus familias. El gobierno está tomando todas las medidas”.

“La situación aún está en desarrollo”, señaló Abdul Karim, un alto funcionario de la policía local.

“Se nos ha informado que todos los que sobrevivieron al accidente están heridos. Hay al menos 89 personas hospitalizadas en Kozhikode”, abundó Sujith Das, otro oficial de policía.

El accidente ocurrió en el estado de Kerala. Las imágenes muestran que el fuselaje quedó destrozado.

