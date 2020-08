Anécdotas tras bambalinas

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Pocas cosas pueden extrañarse tanto durante la pandemia como el teatro vivo. Y gracias a la sensacional iniciativa del productor Guillermo Wiechers, en su segmento ‘Un momento de teatro’, dentro del programa Aristegui Noticias, el teatro se hace presente. Cada jueves se transmite este rincón anecdotario tras bambalinas, que rara vez el público tiene chance de conocer.

Actores y directores cuentan de viva voz momentos inolvidables en su historia teatral. Todo puede suceder, una pistola de salva que no dispara y el “muerto” muere, pero de risa. Una actriz que reta a otra, en serio, frente al público, y la otra que le contesta. La música de ukulele que se cuela por error en la escena de una matanza en ‘Los miserables’. Una actriz que abre la puerta de lo que cree es el camerino, casi desnuda, y sale ante un público que abre los ojos. Una monja a la que se le atora el hábito en el cortinero y deja ver todo. Un diluvio de anécdotas sucedidas durante 2 mil funciones en ‘El diluvio que viene’…

“Por más que se ensaye, nunca faltará un imprevisto”. Ni tropiezos, bromas, lapsus (“el monstruo de la laguna mental”, cuenta Rosita Pelayo), riesgosos accidentes…

El recuerdo con actores de todas las edades crece cada semana y se va convirtiendo en un tesoro histórico. Testimonios como el del maestro Miguel Sabido, que en 1964, en la Iglesia de Tepozotlán, dirigió ‘El divino Narciso’ de sor Juana Inés de la Cruz, con Carmen Montejo (La Humanidad) y Teresa Rivas (El Demonio):

“Al cuarto para las siete no llega Tere Rivas, yo doy temblando la primera llamada, doy la segunda, Carmen me dice: hazlo tú, y me visto con una capucha y me lanzo… amén del eco del coro empiezo a escuchar otro eco que repetía mis parlamentos. Tere entraba por la puerta de la Iglesia, diciendo mi eco. Carmen va hacia ella y ejecutan entonces un duelo de actuaciones verdaderamente grandioso”.

Dan ganas de aplaudir al oír a los protagonistas de este anecdotario. La lista es grande: Salvador Sánchez, Mónica Huarte, Lupita Sandoval, Silvia Pasquel, Luis Gatica, Silvia Mariscal, Norma Herrera, Javier Ruán y muchos más. El propio Guillermo Wiechers protagoniza sus recuerdos, como su amistad con Héctor Suárez, de quien hace un fascinante retrato, un réquiem cuando el actor se va a principios de este año, que concluye así: “Héctor Suárez, gracias por incontables vivencias que nos unieron y que podrían parecer inventadas”.

Se le agradece a este productor ofrecer cada jueves a los espectadores sin teatro “lo impredecible del bendito escenario”.

