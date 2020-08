Adelantan elecciones en Líbano ante oleada de protestas por explosión en Beirut

MADRID (Europa Press).– El primer ministro de Líbano, Hasán Diab, ofreció convocar a elecciones parlamentarias anticipadas para intentar contener la ola de protestas contra la crisis política y económica del país, exacerbadas tras la explosión del martes en el puerto de Beirut, que dejó al menos 154 muertos y más de 6 mil heridos.

Cientos de personas salieron a las calles este sábado en Beirut para reclamar al gobierno por la permanente crisis económica y política, sumada a la crisis por la pandemia de coronavirus que ya dejó 74 muertos.

Además, en la jornada llamada “Día del Juicio”, los manifestantes responsabilizaron por la explosión a la negligencia y corrupción endémicos del gobierno.

Hasta la tarde de este sábado (hora de México), se había reportado un policía muerto y 238 personas heridas por los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes en la protesta.

“There is nothing to be afraid of. Everything is gone.” Demonstrators took hold of Lebanon’s capital on Saturday, fueled by outrage after a blast in Beirut’s port that killed at least 154 people and destroyed entire neighborhoods.

Read the latest. https://t.co/zbjaeKDD0L pic.twitter.com/Fnqq3e3yFX

— The New York Times (@nytimes) August 8, 2020