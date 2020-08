“No coman ansias”, responde López Obrador a FRENA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador tomó nota de la protesta del Frente Nacional AntiAMLO (FRENA). Ayer, se asomó a ver la manifestación en el Zócalo capitalino y observó que la toma de plazas convocada por el colectivo subió los vehículos a la Plaza de la Constitución.

La recomendación fue “que no coman ansias”. Que esperen la revocación de mandato programada para 2022 y si la gente decide que debe irse, se irá pues “no se puede estar gobernando un país sin el respaldo de la gente”, dijo.

FRENA varió esta vez sus caravanas vehiculares a una toma de plazas. Ayer la manifestación, cuyo único objetivo es pedir su dimisión, incluyó subir los vehículos a plaza, lo que fue desautorizado por el mandatario hoy, en su conferencia de prensa matutina, aunque garantizó el derecho a la protesta y a disentir.

“Nos tocó a nosotros llevar a cabo una transformación, acabar con el régimen de injusticia, pero ¿cómo llevarla a cabo sin el apoyo de los mexicanos? No podríamos. Sí, estamos resistiendo, no nos han podido tumbar por el apoyo de la gente, pero nunca un presidente desde los tiempos del presidente Madero, había sido tan atacado. Sin embargo, no pasa nada, la gente nos está apoyando”, agregó López Obrador.

“Ya nada más les mando a decir que no coman ansias, que ya viene la revocación del mandato, nosotros mismos propusimos una reforma constitucional para que en el 22 se le pregunte a la gente: ‘¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie?’, y va a haber una votación”.

