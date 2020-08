CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Cinco hombres vestidos de negro, con el rostro con una máscara de calavera y usando como fondo una manta que con letras negras anuncia: “Cártel de los Alemanes y Vieja Escuela Zeta. Atentamente El Comandante Alemán”, lanzaron una amenaza tras dar a conocer su presencia como grupo delictivo en San Luis Potosí: “O se alinean o se mueren”.

“Gente del estado de San Luis Potosí, por medio de este video les queremos informar de nuestra presencia en el estado y también avisarles a todos los chapulines que ya andamos limpiando las plazas. Independientes, ya saben que nada más hay de dos sopas: o se alinean o se mueren.

“Y tú José Guadalupe Castillo Celestino, director de la Policía Ministerial, rompiste la tregua que tenías con nosotros. Te queremos dejar en claro que si no calmas a tus putos ministeriales te los vamos a emboscar nuevamente. Ya se la saben, con nosotros topan con pared, ya se los demostramos en Villa de Arista. Con los alemanes no se juega. Nuestra raza está lista pa’l topón.

“Y tú, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, secretario de Seguridad Pública del Estado, últimamente tus mugrosos metropolitanos se han metido con nosotros y nos han pegado en Guadalcázar, Matehuala y en Villa de Arista. ¡Que no te sorprenda que nosotros le peguemos en estos días a tus comandantes porque ahora va la de nosotros! Advertidos están. Sobre aviso, no hay engaño. Atentamente, el comandante Alfredo Alemán”, dice el video de 01:17 minutos donde se escucha una voz en off distorsionada.

En la manta aparecen las fotografías de Castillo Celestino y de Pineda Arteaga.

El video comenzó a circular por redes sociales el fin de semana, al igual que unos narcomensajes colocados en algunos puntos de la entidad atribuidos a este Comandante Alemán, a quien identifican como un “antiguo líder de los Zetas” y que, al parecer, habría sido detenido el 18 de noviembre de 2011.

VIDEO.- Tras nacimiento El Cártel de Los Alemanes y Vieja Escuela Zeta anuncian su presencia estamos al vrgazo con los .50 amenaza a Policías y demás corporaciones en San Luis Potosi Att: El Comandante Alfredo Aleman https://t.co/qpRjVTFRyd pic.twitter.com/bR0u4fmqYW — El Diario Del Narco (@Diariodenarco) August 9, 2020

Ese día el Ejército Mexicano aprehendió en Fresnillo, Zacatecas, a Alfredo Alemán Narváez, alias “El Comandante Alemán”, presunto líder de los Zetas en San Luis Potosí, informaron ese día la Secretaría de la Defensa Nacional y la anterior Procuraduría General de la República en un comunicado conjunto.

Según el comunicado, en sus primeras declaraciones Alemán Narváez mantenía una confrontación directa con el Cártel del Golfo, en Zacatecas. Los Zetas iniciaron como “el brazo armado” de esta organización criminal.

Añadió que Alemán Narváez era cercano a Miguel Angel Treviño Morales, “El Z-40”, detenido el 15 de julio de 2013 en Nuevo León y de Iván Velázquez “El Talibán”, detenido el 26 de septiembre de 2012 en un operativo conjunto entre la Armada de México y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en San Luis Potosí. El Comandante Alemán cobró relevancia tras la ruptura de “El Z-40” con “El Talibán”.

El 30 de julio, en la cuenta de Twitter @ALERTACODIGOROJO se difundió el siguiente mensaje: “Al parecer nace nuevo Cartel (sic) llamado “Cartel De Los Alemanes” & Zve dejan narcomantas en la capital #SLP & #SoledadDeGraciano donde exhiben la complicidad de corruptos policías ministeriales al estar protegiendo al #CJNG en la guerra por la plaza de #SanLuisPotosi #MexicoRojo #EU”.

Al tuit se le agregaron cuatro fotos con narcomensajes.

Alparecer nace nuevo Cartel llamado "Cartel De Los Alemanes" & Zve dejan narcomantas en la capital #SLP & #SoledadDeGraciano donde exhiben la complicidad de corruptos policias ministeriales al estar protegiendo al #CJNG en la guerra por la plaza de #SanLuisPotosi #MexicoRojo #EU pic.twitter.com/MgM83FtFSR — 🇲🇽 🇲🇽 ALERTA CODIGO ROJO 🇲🇽 🇲🇽 (@ALERTACODIGORED) July 30, 2020

Según medios locales, fueron colocadas en puentes peatonales y en plazas de Villa de Arista y Moctezuma.

