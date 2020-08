La UE condena la violencia “inaceptable” en Bielorrusia y pide un escrutinio electoral preciso

BRUSELAS (EUROPA PRESS).- La Unión Europea ha condenado este lunes la violencia policial registrada en las calles de Minsk tras las protestas ciudadanas ante los comicios en Bielorrusia en los que el presidente, Alexander Lukashenko, se hizo con la victoria con un 80.23% de los votos.

En un comunicado, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha calificado de “desproporcionada e inaceptable” la represión de las manifestaciones pacíficas y ha expresado su firme condena de lo ocurrido. “Condenamos la violencia y pedimos la inmediata liberación de los detenidos durante la noche de ayer. Las autoridades bielorrusas deben asegurar el respeto al derecho de reunión pacífica”, ha sostenido el jefe de la diplomacia comunitaria.

Sobre las acusaciones de fraude electoral, Borrell ha insistido en que los comicios presidenciales contaron con una movilización “sin precedentes” y ahora el pueblo bielorruso espera que el escrutinio sea “preciso”. “Es esencial que la Comisión Electoral Central proclame unos resultados que reflejen la elección del pueblo bielorruso”, ha señalado.

La UE ha subrayado que seguirá de cerca la situación el país vecino y, en consiguiente, evaluará la respuesta que da ante el desarrollo de los acontecimientos, incluyendo el estado de la relación con Minsk.

Este lunes el presidente del Consejo, Charles Michel, ha criticado la violencia vivida en Bielorrusia tras las elecciones, asegurando que “no es la respuesta” a las protestas ciudadanas.

Según ha informado la ONG bielorrusa Viasna, al menos una persona ha muerto, decenas han resultado heridas y más de 200 han sido detenidas en los disturbios desatados contra Lukashenko. Sin embargo, el Ministerio de Interior del país ha negado que haya víctimas mortales y ha fijado el balance en al menos 50 heridos y unos 3 mil arrestados.

Belarus police and protesters clashed on Sunday night after a state exit poll showed leader Alexander Lukashenko winning just under 80% in Sunday's election.

Read the latest on Belarus' election results: https://t.co/OzMLb4eYbh pic.twitter.com/YORwZfmHEx

— euronews (@euronews) August 10, 2020