Samuel García ofrece disculpa a su esposa y justifica: “Nadie me enseñó a ser feminista” (Video)

MONTERREY, N.L., (apro).- El senador de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García Sepúlveda, se dijo arrepentido por la actitud machista que tuvo con su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, a quien maltrató en un live que sostuvieron en Instagram, en el que la reprendió por enseñar una pierna.

Mediante un video que él mismo publicó en redes sociales, hace un sentido mea culpa y reconoce que actuó de manera “estúpida” al reprender a su esposa durante la transmisión, por la que fue objeto de reproches de internautas este lunes, precisamente cuando ella celebra su cumpleaños 25.

“Me duele mucho que por una frase muy estúpida de ayer en un live en Instagram. Hoy, en lugar de que te lleguen mensajes de cariño y felicitaciones, te llegan tantos de reproches y de indignación de mujeres que están muy molestas conmigo. Y sí, ante tal error, me duele mucho”, dice a su cónyuge el autodenominado senatore que, en el video, de fondo tiene fotos de él y de su esposa vestida de novia.

García Sepúlveda acepta que “mil actos de amor se derrumban” ante una frase desafortunada como la que pronunció en el videochat dominical, en el que interactuaba con Mariana, quien se encuentra aislada porque dio positivo por covid-19.

La reconocida influencer, con quien se casó este año, habla con él mientras tiene levantada de manera descuidada la pierna derecha, que se ve descubierta a la altura de la rodilla.

Luego de pedirle a su esposa que no enseñe “mucha pierna”, ella, extrañada, le pregunta por qué la reprende, a lo que él le responde: “Me casé contigo pa’mí, no pa’ que estés enseñando”.

El video le atrajo un alud de recriminaciones al nuevoleonés en redes sociales, principalmente de mujeres que le pedían que no viera a su esposa como un objeto de su propiedad.

En respuesta a la indignación que provocó, García Sepúlveda, abierto aspirante a la gubernatura, grabó el video de casi cuatro minutos, en el que dice que fue formado en una cultura machista y patriarcal, por lo que pidió ayuda a las mujeres para cambiar su actitud y moverse hacia una perspectiva de género.

“A todas las mujeres, una sincera disculpa. No hay palabras. Me queda solamente ponerme a trabajar el triple por esta causa. Hemos estado en pie de lucha, en materia de paridad a nivel local, cuando fui diputado y ahora a nivel nacional. La Ley Abril Pérez Sagaón, para evitar agresiones y violencia a las mujeres”.

“Es un comportamiento retrógrada, son telarañas que vengo cargando. Nadie me enseñó a ser feminista, pero me comprometo profundamente a cambiar a reeducarme, a reconvertirme, porque no hay justificación. Aún la broma es machismo y no quiero ver eso en mis hijas, en mi familia y lo que venga por delante”, señaló.

Hizo extensiva la disculpa a las mujeres de MC a las que “metí en broncas”, y les pidió ayuda como expertas y aliadas en temas de feminismo, por el que ofrecen talleres y cursos, en los que pidió ser invitado.

Por su parte, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Agustín Basave Alanís, hizo un duro pronunciamiento público contra el senador a quien pide que se disculpe con su esposa a la que maltrató en público.

En un comunicado dado a conocer hoy por el partido en Nuevo León, el líder emecista reprocha al legislador, por reprender indebidamente en público a su cónyuge, con la que contrajo nupcias este año.

“Repruebo categóricamente la cosificación de las mujeres, y la aberrante y anacrónica mentalidad de los hombres que se creen dueños de sus esposas. Pero el Samuel que yo conozco no es uno de ellos. Nunca he visto en nuestras reuniones privadas que se comporte así con Mariana, lo he visto primero como novio y luego como un marido respetuoso. Por lo que estas acciones y todas las que propicien violencia contra las mujeres ameritan una disculpa”, dice.

Por su parte, el diputado local de MC, Luis Donaldo Colosio Riojas, le llamó la atención a García, y alertó a la pareja sobre los alcances del estilo de vida público que han asumido, lo que implica un mayor escrutinio de parte de los internautas.

“Yo sé que amas a Mariana, sin embargo esos comentarios son inaceptables entre una pareja, así sea por algo que te incomode o no estés conforme”, le señala en el texto en el que le pide que reflexione, respete a su pareja y acepte su error.

