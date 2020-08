Jugador de Tigres que fue a fiesta de rayado dio positivo a covid-19

MONTERREY, NL (apro).- El zaguero de tigres Diego Reyes resultó positivo al padecimiento de covid-19 después de haber acudido a una fiesta en la que celebraba su cumple años el arquero de Rayados, Hugo González quien, precisamente por eso fue separado del equipo.

Luego de aquel festejo, previo al partido de la jornada antepasada, el defensa felino dijo que sólo había acudido “a dejar un regalo”, por lo que no se había expuesto al contagio con otros invitados, entre los que estaba el también rayado Dorlan Pabón, que fue aislado del conjunto para tenerlo en observación.

Mediante un texto que difundió en redes sociales, Reyes Rosales da a conocer que fue contagiado del padecimiento viral: “Por medio de este comunicado me gustaría compartirles que he dado positivo en la última prueba que me hice de covid-19. Gracias a Dios estoy bien y por este momento no presento ningún síntoma”.

Implícitamente el internacional mexicano reconoce que se equivocó al acudir a la pachanga de sus colegas del equipo regiomontano:

“Hoy me doy cuenta de lo importante que es seguir las recomendaciones del sector Salud, que van desde mantener la sana distancia, resguardarme en casa y mantener las medidas de higiene”.

Ante la reprimenda pública que parece avecinarse por haberse expuesto al contagio, el internacional de 27 años se adelantó y recordó que ha tenido una trayectoria inmaculada:

“Estoy tranquilo y seguro de que esto pasará pronto, porque en 10 años de carrera siempre he tenido un comportamiento ejemplar e intachable. He demostrado que estoy hecho para grandes retos y hoy me comprometo a no bajar la guardia, siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de salud”.

Tigres por su parte, también dio a conocer la noticia de un jugador, sin mencionar el nombre, que resultó positivo, aunque asintomático.

El pasado 2 de agosto, después de que fue exhibido mediante una fotografía como invitado en la fiesta de cumpleaños de Hugo González, celebrada la noche anterior, Reyes publicó en su cuenta de Twitter @Diego_Reyes13, que sólo acudió al festejo de manera momentánea para entregar un presente al festejado.

Ni empiecen… fui a darle su regalo de cumpleaños a mi compadre Hugo y me fui porque hoy tuvimos entrenamiento temprano. Investiguen bien antes de hablar 🤫 Buen domingo y bendiciones! — Diego Reyes (@Diego_Reyes13) August 2, 2020

En respaldo al mensaje, el arquero rayado escribió: “Hablan por hablar, hermano”.

Luego del festejo, que fue revelado por fotografías que se publicaron en redes sociales, Dorlan y Hugo fueron separados del equipo, por violar los protocolos de precaución y no viajaron a León, donde Rayados cayó 1-0.

Los dos jugaron en el partido del sábado pasado, en el empate a dos goles de La Pandilla en casa ante Santos.

