AMLO a Calderón: volvería a saludar a mamá del Chapo;  que nos diga qué sabe de García Luna

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La polémica detonó ayer: el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador consideró que en el país hubo un “narcoestado”, por el nivel de implicación de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Publica en el sexenio de Felipe Calderón, quien por su parte reviró rechazando el vocablo y refiriendo al actual mandatario dos episodios: la liberación de Ovidio Guzmán el 17 de octubre, en Culiacán Sinaloa y, el saludo a la madre de Joaquín Guzman Loera “El Chapo”, el pasado 30 de marzo.

El cruce declarativo siguió hoy, con el presidente López Obrador risueño y remitiendo al caso que enfrenta el exfuncionario en una corte neoyorquina:

“Ayer se enojó el expresidente Calderón conmigo ¿yo qué culpa tengo? No es conmigo, es con el juez de Estados Unidos, García Luna fue su secretario de Seguridad”.

El activismo de Felipe Calderón se ha mantenido con la construcción del Partido México Libre, pero en estos días se incrementó al participar en una cumbre virtual de partidos derechistas donde recomendó la resistencia armada en Venezuela y México, una entrevista concedida ayer al conductor Ciro Gómez Leyva y luego, ayer mismo, sus reacciones a los dichos presidenciales que señalan corrupción al más alto nivel de su sexenio.

La referencia al saludo a Consuelo Loera, madre del capo actualmente preso en Estados Unidos, fue el revire de Calderón que hoy, en su conferencia de prensa matutina, respondió López Obrador:

“La volvería a saludar si me la encuentro ahora ya no de mano (por la sana distancia) ¿por qué no voy a saludar a una anciana?”, dijo.

Respecto a la detención y liberación de Ovidio Guzmán, durante un operativo fallido el 17 de agosto, referida por el expresidente, López Obrador refrendó la explicación oficial que desde los días del episodio ha mantenido:

“¿Que se liberó al hijo (de El Chapo)? Pues sí, yo tomé la decisión porque no quise que perdieran la vida cientos de personas”, expuso.

López Obrador lamentó que durante el sexenio calderonista se hayan dado premios a García Luna y a otros mandos que hoy son investigados por corrupción al más alto nivel en la estructura de seguridad, una consideración que como las otras dos, ha reivindicado en pasados meses, en el contexto de las investigaciones que se siguen a Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, dos excolaboradores de García Luna sobre los que pesan órdenes de aprehensión, así como por el cese —anunciado también hoy— de casi 30 funcionarios de la Secretaria de Seguridad Pública por vínculos con los tres imputados de relaciones con el Cartel de Sinaloa.

Finalmente, en su reacción a las expresiones de su antecesor, López Obrador dijo:

“Pero que él (Felipe Calderón) nos diga todo lo que sabe sobre García Luna porque era su secretario de Seguridad”

