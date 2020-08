Tras filtración de audio, Toledo denuncia “campaña” de desprestigio contra la 4T

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una semana después de filtrarse el audio donde habló sobre las contradicciones de la Cuarta Transformación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, reapareció para aclarar que sus dichos fueron descontextualizados como parte de una enorme campaña de difamación y desprestigio contra la 4T.

En un artículo de opinión publicado este martes 11 de agosto en La Jornada, intitulado Más allá del espionaje: la operación glifosato, el funcionario consideró que ésta se debe a que el presidente y un amplio sector de su gabinete decidieron enfrentar de lleno un asunto urgente y vital: la salud de los mexicanos y su relación con la alimentación y el ambiente.

“Este asunto salió a la luz de manera evidente por la pandemia del covid-19. Si México se encuentra en el top de países con mayor mortalidad por el virus, esto se debe a la pésima alimentación y a los ambientes contaminados: 67% de los fallecidos tenía padecimientos como diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión, etcétera y casi 80% de los fallecidos habitaban en alguna de las seis regiones más contaminadas del país”, indicó.

En ese sentido, calificó como obvio y urgente modificar el sistema alimentario de México, en la producción, transformación, transporte y consumo.

Para ello, encabezados por la Semarnat, la Secretaría de Salud (Ssa) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se ha estado construyendo una iniciativa novedosa cristalizada en un programa especial respaldado por el presidente y que involucra a ocho secretarías de Estado y cinco dependencias de gobierno. La idea es regular o, en su caso, prohibir herbicidas, fungicidas, insecticidas, cultivos transgénicos, granjas porcícolas y avícolas, comida chatarra, refrescos y bebidas azucaradas, monopolios de comercialización y campañas publicitarias falsas, entre otros objetivos.

“El programa comenzó con dos acciones: la regulación y prohibición gradual del glifosato y otros 80 plaguicidas, y un etiquetado más riguroso que entrará en vigor en octubre próximo. A lo anterior, el presidente de México agregó el 27 de julio, un decreto con tres mandatos: a) la prohibición inmediata del uso del glifosato en todas las dependencias del gobierno y su gradual supresión hasta su eliminación total en 2024; b) la prohibición al cultivo del maíz transgénico en todo el territorio nacional, y c) la designación del Conacyt como entidad encargada de documentar alternativas tecnológicas para sustituir al plaguicida”, explicó.

La operación glifosato

Para Toledo, esta fue la gota que derramó el va­so y dio lugar a lo que llamó la operación glifosato, una campaña surgida de las entrañas de los gigantes agroalimentarios y de agroquímicos, en combinación con empresas nacionales afectadas, encabezadas por el Consejo Nacional Agropecuario, el cual identificó como el brazo político de los grandes empresarios agrícolas y ganaderos, “con la complici­dad de tres funcionarios del gabinete”, a los que no mencionó.

Sin embargo, consideró que lo anterior incluyó ataques directos en su contra, en eventos públicos, difusión de videos, y la filtración ilegal de un audio.

“Su objetivo: evitar a toda costa ese decreto, subiendo otro apócrifo, y de­sa­tando una campaña de desprestigio con­tra la Semarnat. La gran batalla es hoy ¿soberanía alimentaria mediante sistemas agroindustriales (agronegocios) o por sistemas agroecológicos con producción sana de alimentos sanos? ¿O con la vida o contra ella? Sabemos que los mexicanos están con nosotros”, inquirió el titular de la Semarnat.

Al principio de su artículo, tras hablar de las contradicciones y las opiniones distintas que existe entre la gente, las sociedades y los gobiernos concluyó que el gobierno de la 4T no es un gobierno anticapitalista, sino antineoliberal. Reconocer esta distinción es clave.

La 4T no busca abolir o eliminar las empresas privadas ni busca la estatización total de la economía, sino algo más elemental: la regulación o sujeción del interés privado a los intereses de la sociedad. Y esto se logra por la simple aplicación de las leyes existentes o por legislar.

“Lo anterior significa recuperar el papel del Estado, que durante la larga noche neoliberal se volvió un cómplice de los intereses mercantiles, un socio para los negocios, un mero facilitador de la acumulación de riqueza. Proteger de verdad selvas, bosques, suelos, biodiversidad, aire limpio, arrecifes, costas y playas; evitar el acaparamiento y mal uso del agua, impulsar ciudades, transporte e industrias limpios, transitar hacia las energías renovables, son algunas de las tareas centrales de la 4T. Nadie, cabal o sensato, se puede oponer a estas nobles acciones”, señaló.

Por eso, consideró que hoy el gobierno de la 4T debe remontar este país injusto, desigual, enfermo, corrupto, patriarcal y con un entorno devastado y una naturaleza dilapidada. Esa fue la promesa y esta es la misión.

El audio filtrado

El 5 de agosto pasado, se filtró un audio donde Toledo criticó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a la denominada 4T y a funcionarios del gabinete por ser contradictorios y actuar en contra de los ideales que defienden en temas como la agroecología, la minería y la energía.

“No estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro. Adentro hay contradicciones muy fuertes y yo la verdad es que veo muy difícil, no debemos idealizar la 4T, el gobierno es un gobierno de contradicciones brutal toda nuestra visión que compartimos aquí todos nosotros no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente, entonces hay que decirlo”, acusó en un audio de 5:44 minutos filtrado en redes sociales.

Recalcó que el gobierno de la 4T está lleno de contradicciones expresadas, en concreto, en las luchas de poder al interior del gabinete, en las que involucró al jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.

Puso como ejemplo que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos, privilegie los agronegocios, que esté en contra de la agroecología y trate de imponer la visión de las grandes corporaciones en esta materia.

En cuanto al tema del algodón transgénico, donde –dijo—en Semarnat están tratando de hacer la transición, resaltó que Sader también se quejó y ha tenido que negociar la producción agroecológica.

Así, “no vamos a poder transitar a la agroecología de manera libre porque el presidente y la Secretaría de Agricultura y el Jefe de Presidencia están en contra de todo esto. Están en contra y hay que decirlo, están en contra del programa Sembrando Vida como lo han expresado, pues”, señaló.

Respecto a la cervecera Constellation Brands que se quería instalar en Mexicali, Baja California, Toledo comentó que un subsecretario de Gobernación, del cual no dijo el nombre, lo convocó junto a representantes de cinco secretarías para convencerlos de apoyarla y para tal fin llevó al vicepresidente de la cervecera.

En el caso de la minería, tuvieron a un subsecretario de Economía –de quien tampoco dijo el nombre–, impulsando sus proyectos e incluso, Romo lo convocó a un desayuno con el dueño del Grupo México, Germán Larrea Mota Velasco, para convencerlo de ser más flexible y no presionara tanto a esta empresa minera.

“Lo mismo está pasando en la energía. Aquí debería estar, en este grupo, la Secretaría de Energía mínimamente, no tenemos a la Sener porque también tenemos diferencias con la secretaria Rocío Nahle”, reconoció entonces.

Comentarios