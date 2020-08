Morena no se ha consolidado institucionalmente, lamenta Barbosa

PUEBLA, Pue. (apro).- El gobernador Miguel Barbosa Huerta lamentó que Morena, el partido que lo postuló para llegar al poder, no se haya consolidado institucionalmente hasta ahora a causa de sus luchas internas.

Aunque recalcó que no quería opinar sobre los enfrentamientos internos del partido, el mandatario acabó por criticar la situación actual de Morena, que a nivel estatal no ha podido resolver la designación de su dirigencia.

“Morena tuvo que haberse consolidado institucionalmente para haber sido un partido en el poder a nivel nacional y a nivel estatal y no lo hizo, y no incide en la conformación de los hechos políticos como tales”, expresó el mandatario.

“Es lamentable”, agregó, “que un gran movimiento que llevó al triunfo a todos nosotros, por sus luchas internas, por prácticas que no deben existir, no haya tenido una consolidación. Yo por eso no quiero opinar al respecto”.

El mandatario fue cuestionado sobre el pronunciamiento que la semana hizo un grupo de diputados federales, encabezado por el líder de la fracción poblana, Alejandro Carvajal, para que la encuesta para renovar los órganos internos del partido se realice sólo entre la militancia.

En un escrito, los legisladores advirtieron que de realizarse entre la población en general, la encuesta abriría la puerta a la intromisión de grupos externos en la vida interna de Morena.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena envió a Carlos Alberto Evangelista, secretario nacional de Combate a la Corrupción, para que funja como delegado especial en Puebla, luego de que Mario Bracamontes y Eduardo Carreño fueron destituidos en mayo como presidente en funciones y secretario de Organización del Comité Estatal.

A la vez que Bracamontes y Carreño recurrieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar su destitución.

Cabe recordar que esta indefinición en la dirigencia de Morena se deriva de la anulación del proceso interno realizado el año pasado, cuando un grupo de militantes acusó al gobernador Barbosa de haber intervenido en la elección de delegados, a través de sus operadores políticos, para tratar de tomar control del partido.

