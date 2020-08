Científicos ven peligrosa la vacuna de Rusia contra covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Científicos reaccionaron con temor y escepticismo al anuncio de Rusia de que cuenta ya con la primera vacuna contra covid-19, aprobación que según el Kremlin abre el camino para su uso masivo.

“El daño colateral de tener algo que no sea seguro sería terrible”, alertó Danny Altmann, profesor de inmunología del Imperial College London, en una entrevista con la BBC de Londres.

President Putin says a Russian vaccine for #coronavirus has been approved after less than two months of testing on humans. Immunologist @Daltmann10 tells us: "the collateral damage of having anything less than safe would be horrendous" https://t.co/KywWxgv8pE

Francois Balloux, experto del Instituto de Genética del University College London, afirmó que era “una decisión tonta y riesgosa”.

La inmunización masiva con una vacuna que no ha sido probada apropiadamente es “poco ética”, dijo el experto, de acuerdo con la agencia Reuters.

“Cualquier problema con la campaña de vacunación de Rusia podría resultar en un desastre por sus efectos negativos en la salud de personas y por la posibilidad de que la población pueda no aceptar más adelante otro tipo de la vacuna”.

Para Ayfer Ali, especialista en el desarrollo de fármacos de Warwick Business School en Reino Unido, lo que hace esencialmente Moscú es “un experimento poblacional“.

Asimismo alertó del riesgo de que no se hayan detectado los efectos adversos que podría tener una vacuna potencial.

“No hay medallas olímpicas por ser el primero”, dijo el doctor Matthew Schmidt, profesor asociado de Seguridad Nacional y Ciencias Políticas de la Universidad de New Haven y experto en Rusia, de acuerdo con el portal MarketWatch.

“Hacer trampa en el proceso científico daña la percepción de la seguridad de las vacunas en todas partes. El objetivo no es ser el primero, es ser el primero de manera que las personas tengan fe en la seguridad de una vacuna”, añadió.

Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Medicamentos y Alimentos de EU (FDA, por sus siglas en inglés), descartó tomar una vacuna que este fuera de los modelos de ensayo clínico habituales. “Parece que solo se ha probado en varios cientos de pacientes como máximo”, dijo de la vacuna rusa en una entrevista con la televisora CNBC.

"I wouldn't take it, certainly not outside a clinical trial right now," says @ScottGottliebMD on breaking news from Russia that the country has approved a #COVID19 vaccine. "It appears that it's only been tested in several hundred patients at most." pic.twitter.com/vXyGxJ7Zcq

— Squawk Box (@SquawkCNBC) August 11, 2020