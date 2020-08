PAN alista iniciativa para auditar gestión de AMLO durante pandemia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que presentará una iniciativa en el Congreso de la Unión para que se realice una auditoría externa a la gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador durante la pandemia de covid-19.

En un comunicado, el dirigente del PAN, Marko Cortés Mendoza, explicó que un panel de expertos nacionales e internacionales realizaría un profundo análisis y revisión de las decisiones que ha tomado el gobierno desde que se tuvo conocimiento de la pandemia, luego de presentarse el primer caso de covid-19 en México –el 27 de febrero– y hasta la fecha.

Según Cortés Mendoza, el mal manejo de la pandemia colocó a México en el tercer lugar mundial en número de muertes, sin embargo, abundó, aún estamos a tiempo de evitar más muertes, corregir el rumbo y “tomar el camino de la ciencia, como lo están haciendo Alemania, Argentina, Corea del Sur, Singapur, Nueva Zelanda, Australia y Canadá”.

La auditoría permitiría saber qué debemos corregir antes de que sea demasiado tarde y la cifra de muertos siga creciendo, pero también sería una enseñanza que nos permita enfrentar con éxito futuras crisis sanitarias y, además, para que se haga justicia en caso de que se comprobara negligencia de parte de las autoridades, recalcó el panista.

“Es mejor admitir hoy que hubo errores en el tratamiento de la pandemia a mantenerse en ellos y provocar muertes que pudieran evitarse. Lo decimos con claridad: quien no admite errores es capaz de destruir a su país y esto no lo podemos aceptar, es necesario corregir el rumbo. Hoy todavía se pueden evitar muertes, es importante que el gobierno corrija, porque si no, ése será el juicio de la historia sobre su actuación”, indicó.

Por su parte, el diputado Éctor Jaime Ramírez destacó que en México no se previno la aplicación de pruebas suficientes y necesarias, la falta de equipos para proteger al personal médico y la opacidad en el manejo de los recursos destinados para la atender la emergencia.

“Nadie quiere que la tragedia siga con la misma fuerza. Pero si el gobierno no acepta revisar lo que se ha hecho, con total objetividad y con criterios científicos, lamentablemente las muertes seguirán y no será suficiente echarle la culpa al azúcar, a la obesidad o a los refrescos”, subrayó Cortés.

