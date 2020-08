Nuevo León analiza clases presenciales tres días a la semana

MONTERREY, N.L. (apro).- El gobernador Jaime Rodríguez Calderón anunció hoy que el nuevo ciclo escolar contemplará tres días de asistencia por semana y horarios escalonados en las aulas, como una forma para que la población se acostumbre a vivir con el covid-19.

En entrevista con Televisa, El Bronco dijo que hará una consulta telefónica con un millón de llamadas a los hogares en la entidad, para pedir a los padres de familia una opinión sobre el inicio del ciclo escolar de nivel básico, programado a nivel nacional para el próximo lunes 24.

“Hemos visto que en el caso de jóvenes y niños el riesgo es menor que el de los adultos mayores. Los indicadores nos permitirán hacer un calendario que permitirá una consulta. En el caso de Nuevo León vamos a hacer un millón de llamadas para preguntar a los padres de familia su disponibilidad y su cuidado, porque los niños en su mente no van a tener lo de la sana distancia ni la posibilidad de traer permanentemente el cubrebocas”, apuntó.

Esta mañana platiqué con @daniellemx_ y @campossuarez sobre lo que se debe valorar para en un futuro regresar a clases. A raíz de esto me han llegado mensajes sobre diferentes notas en medios de comunicación que han causado confusión. https://t.co/XQ0EZzBy4z — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) August 12, 2020

Sobre la manera en que contemplan la vuelta masiva de un millón de estudiantes de todos los niveles en la entidad, el mandatario estatal señaló que puede darse de manera parcial y con horarios escalonados, para evitar en lo posible más días de exposición de los alumnos a las infecciones.

“Vamos a valorar si podemos hacerlo en horarios diferenciados y en espacios más amplios. Es decir que los niños puedan acudir tres días a la semana en horarios pequeños. Tres días iría un grupo y tres días otro”, subrayó, sin precisar cuándo iniciarían estas nuevas medidas.

Rodríguez explicó que los secretarios de Salud y Educación de los 10 estados que forman la Alianza Federalista –creada por los gobernadores de Nuevo león, Coahuila y Tamaulipas, con el respaldo de otras siete entidades– analizarán en conjunto, con expertos, la manera en que deberán regresar los alumnos a las aulas el próximo ciclo escolar.

Expuso que, a diferencia del plan presentado por el gobierno federal, los mandatarios de la Alianza consideran que no es únicamente el semáforo epidemiológico en verde el que debe indicar el regreso a las aulas, pues cada región de México tiene características diferentes.

“A lo mejor nunca lograremos estar en verde. Hay que aprender a convivir con el virus y establecer criterios de salud para tener maniobrabilidad de la ocupación hospitalaria, y eso es lo que hemos aprendido en los 10 estados, y nos ayudan mucho las reuniones porque invitamos a expertos”, abundó.

Por su parte, Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud en la entidad, mencionó que las clases presenciales serán diferentes a como los niños acostumbraban antes de que fuera declarada la pandemia.

“Desde ahorita les quiero dar un adelanto: que las clases presenciales, abiertas como antes, no van a ser así. No van a ocurrir así. Si se llevaran a cabo las clases presenciales serían de manera diferente, con horarios escalonados, con grupos de menos alumnos y acudiendo menos días a recibir sus clases. Estamos trabajando en eso. Terminando esta rueda de prensa me reuniré con los secretarios de Salud de los 10 estados del país de la denominada Alianza Federalista”, dijo.

A diferencia de lo que manifestó el mandatario nuevoleonés, el secretario precisó que los niños también son propensos a los contagios, y que su replicación viral es más alta que la de los adultos.

“Si bien la enfermedad en los niños es más leve porque se recuperan más rápido que los adultos y las complicaciones son menos frecuentes, el riesgo es que el grupo de alumnos contagie a sus padres y maestros, porque algunos de estos tienen comorbilidades”, recalcó.

En la entidad se registraron hoy 30 muertos más por covid-19, lo que da una suma de mil 545, así como 665 contagios, para un total de 40 mil 008.

De la O sostuvo que es posible que Nuevo León ya haya alcanzado la meseta de los contagios, pues el 2 de agosto hubo mil 517 hospitalizaciones y para este miércoles se reportan mil 400.

