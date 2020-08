Falleció el icónico Trini López, principal influencia de Foo Fighters

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El deceso de Trini López, el cantante y guitarrista mexico-americano detrás de temas como Lemon Tree e If I Had a Hammer, quien perdió la vida a los 83 años debido a complicaciones relacionadas al covid-19, fue lamentado en la comunidad musical.

Originario de Dallas, Texas, Trinidad López III inició en la música a los 15 años a través del rock & roll, tocando en PJ’s, una de las primeras discotecas de Los Ángeles (California) frecuentada por figuras del cine y la música. Se dice que fue ahí donde conoció a Frank Sinatra y el productor Don Costa, este último lo llevaría a la discográfica Reprise y tras ello grabó Trini López at PJ’s (1963), no sin antes defender su apellido, pues le insistieron para cambiarlo para sonar “más norteamericano”, algo que rechazó completamente según declaró a medios estadunidenses en años ya recientes.

Tras ese álbum grabó una segunda parte, More Live at Pj’s, y de ahí le siguieron más: Trini Now, The whole enchilada, Trini at Basin Street, Trini Greatest Hits, Trini in London, y Welcome to Trini Country.

Su música fue asociada principalmente al folk y el rock, pero también interpretó temas con sugerencia a su ascendencia latina como La bamba, Granada e incluso Cielito lindo.

Además de presentarse en casi todos los programas de variedades de las décadas de los sesentas y setentas en Estados Unidos, así como en casinos de Las Vegas con el respaldo de su amigo Frank Sinatra, protagonizó la película The Dirty Dozen (1967), y en la TV tuvo actuaciones en series como Adam-12 y The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries.

Además la compañía Gibson de guitarras le diseñó una edición eléctrica con su nombre, y así se fabricaron dos modelos pensados para músicos de rock o jazz. Con tirajes limitados las ediciones son apreciadas hoy en día en la industria musical, incluso Noel Gallagher, Rusty Anderson y Dave Grohl las han tocado en diversas presentaciones.

Fue Grohl, a través de la cuenta oficial de su banda Foo Fighters en Twitter (@foofighters) quien lamentó el deceso de López como quizá ningún otro en redes sociales.

“Tristemente hoy el mundo pierde a otra leyenda. Trini Lopez. Trini no solo deja un bonito legado musical, sino que también, sin saberlo, ayudó a formar el sonido de Foo Fighters desde el primer día.

“Todos los disco que hemos hecho, desde el primero al último, se grabaron con mi guitarra Trini López roja de 1967. Es el sonido de nuestra banda, y mi más preciada posesión desde que la compré en 1992.

“Gracias Trini por todas tus contribuciones. Muchos te extrañaran, todos te recordarán”.

Today the world sadly lost yet another legend, Trini Lopez. Trini not only left a beautiful musical legacy of his own, but also unknowingly helped shape the sound of the Foo Fighters from day one. (1/3) pic.twitter.com/9KRJXDXeWK — Foo Fighters (@foofighters) August 11, 2020

