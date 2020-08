López-Gatell advierte riesgo de abusos si se obliga al uso del cubrebocas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que hay un riesgo importante de que se cometan abusos si se impone el uso del cubrebocas como una disposición obligatoria.

Durante la conferencia de prensa para actualizar el estado de la pandemia de covid-19 en México, López-Gatell se refirió a la iniciativa del gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, la cual propone sanciones a quien no use cubrebocas en la vía pública.

En ese contexto señaló el riesgo de que se genere una visión defensiva, en la que los ciudadanos se culpan mutuamente si no traen la mascarilla, y señaló que es mejor una visión solidaria.

El funcionario destacó que en la propuesta de Colima se considera la sanción con más de 40 mil pesos de multa a aquella ciudadana o ciudadano que no porte su cubreboca.

“Las medidas de control epidémico para SARS-CoV-2, para la epidemia de covid, que el Gobierno de México dispuso, fueron cuidadosamente analizadas para que al tiempo que fueran útiles, ya sea por su carácter masivo, ya sea por su carácter instrumental dirigido como la contención de la que hablamos ayer, al tiempo que lo lograran, cuidáramos que se respeten los derechos humanos de las personas”, recordó López-Gatell.

Recordó que formalmente, en los acuerdos secretariales en los que se estableció la Jornada de Sana Distancia, se estableció que todas las medidas se harían con estricto apego al respeto de los derechos humanos.

“Ya vivimos una situación en un estado en particular donde hubo un operativo local que llevó a una muy lamentable -como lo son todas- defunción de una persona por un abuso de la fuerza pública invocando que no se había cumplido una disposición legal, local del uso de cubrebocas”, indicó.

Aunque dijo que se respeta la soberanía del estado de Colima, “por supuesto en su momento ya se tendrá que analizar si es o no competencia de una autoridad local una disposición que pudiera enmarcarse en el contexto de medidas extraordinarias de salubridad general”.

Resaltó que hay que tener mucho cuidado cuando las medidas de control sanitario hacen responsable a la persona o a las personas cuando se multiplican por 127 millones de personas.

“Cuando se hace responsable a la persona de lo que le ocurre a los demás con un carácter obligatorio, se establece coerción por parte de la fuerza del Estado, no necesariamente la fuerza pública, la policía o algún otro cuerpo de seguridad, pueden ser sanciones administrativas como una multa de más de 40 mil pesos.

“Eso, en un país que ha sido asolado por abusos de autoridad, por actos de violación de los derechos humanos, por una violencia social muy lamentable, puede resultar en el enorme riesgo de que se vuelvan a abusar de los derechos humanos”, insistió.

Reiteró que el cubrebocas es una medida de uso personal y si se impone como una disposición obligatoria, en vez de una recomendación, hay un riesgo importante de que se cometan abusos.

“Pero además, siendo una medida auxiliar, no principal, hay un riesgo importante de que se culpen mutuamente los ciudadanos. ‘Tú no traes cubrebocas, eres un riesgo para mí, yo no traigo cubrebocas, soy un riesgo para ti’ y entonces empieza una actitud defensiva, que siempre es muy adversa en el manejo de los problemas de salud pública.

“Como ocurrió con la epidemia de VIH-sida y sigue ocurriendo hasta el momento, esta visión defensiva no es conveniente, es mejor una visión solidaria, concluyó.

Hicimos un recuento de todas las veces que hemos explicado las implicaciones del uso de cubrebocas como medida auxiliar en la prevención de infecciones respiratorias. pic.twitter.com/lnIW9xQ77L — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) August 13, 2020

Durante la sesión de preguntas, el subsecretario anunció que en la conferencia de este jueves detallarían al anuncio de que México participará en la elaboración de vacunas de Oxford y AstraZeneca.

El plasma no es un tratamiento regular contra covid-19

A pregunta expresa, López-Gatell aseguró que el plasma humano no es un tratamiento regular contra covid-19 y alertó de que hay riesgo de causar más daño que beneficio real.

“El plasma es el líquido que está en la sangre, tiene agua y proteínas, sales y otros componentes, y es lo que circula en nuestro cuerpo en promedio en cinco litros en todo nuestro cuerpo. Si le agregamos células, glóbulos rojos, blancos y plaquetas, esto es ya la sangre completa, pero en el plasma humano, igual que de los animales, están un grupo de proteínas que se pueden estimular para protegernos, y estas proteínas se llaman anticuerpos, y son parte del sistema inmune, del sistema de defensas de defensas”, explicó.

“Se conoce por experiencias de otras infecciones que cuando una persona se infecta de una enfermedad infecciosa y esta enfermedad infecciosa induce, provoca una respuesta inmune, una respuesta de defensas, las células especializadas, que son un subtipo de glóbulos blancos, pueden producir cierta cantidad de estos anticuerpos”, añadió López-Gatell.

Expuso que si se extrajeran estos anticuerpos en la forma líquida que es el plasma y se inyectaran a otra persona que tuviera la enfermedad que interesa tratar, en otras enfermedades infecciosas se ha visto que eso puede ayudar a reducir el impacto de la enfermedad.

En ese contexto expuso que, dado que no hay aún vacuna o tratamiento para covid-19, se pensó que habría que buscar alternativas y desde hace varios meses se pensó en hacer el tratamiento con plasma convaleciente.

“Hay una fase donde los medicamentos, los tratamientos o las vacunas están en una condición experimental, es decir, no se tiene todavía la certeza de que pueden servir para algo pero, más aún, de que pueden ser seguros”, advirtió.

“Esa fase no se puede quitar, es indispensable por razones de seguridad de las personas que se cumplan rigurosamente etapas de investigación que han sido definidas a lo largo de mucho tiempo.

“Por cierto, han sido definidas a partir de experiencias desastrosas en la historia de la humanidad y estas experiencias desastrosas incluyen abusos a poblaciones vulnerables y hay eventos terroríficos en la historia en donde se han hecho tratamientos obligados a personas vulnerables, prisioneras y prisioneros, minorías raciales y étnicas, etcétera”, alertó.

“El plasma humano no es todavía, no es, hasta hoy que es 12 de agosto de 2020, no es un tratamiento regular, ordinario, no es práctica común, no es un estándar de tratamiento, no lo es el plasma humano”, insistió.

Indicó que sólo hay tres centros, en términos de ciudades, en donde después de cumplir con una serie de requisitos de calidad, de inocuidad, de competencia técnica, se les ha autorizado conducir investigación clínica muy controlada para determinar si es cierto o es falso que el uso del plasma humano pudiera ayudar a disminuir el impacto de la enfermedad covid-19 en las personas que la padecen, ya sea reduciendo el tiempo de hospitalización, reduciendo la probabilidad de que se compliquen, o reduciendo la probabilidad de que se muera.

“Entonces, el plasma humano, hoy es 12 de agosto de 2020, no es, en ninguna parte del mundo, pero definitivamente no es en México, un tratamiento estándar, un tratamiento ordinario”, recalcó el subsecretario.

“No podemos quemar etapas, no podemos saltarnos etapas porque hay un riesgo de que causemos daño, más que beneficio”, concluyó López-Gatell.

Comentarios