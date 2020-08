Las Abejas de Acteal piden justicia cabal, no a medias, por la masacre de 1997

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Líderes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, advirtieron el miércoles, que ellos no quieren una justicia a medias, lo que quieren “es una justicia cabal, una justicia que evite una nueva masacre como la perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en contra de 45 de sus compañeros a manos de un grupo paramilitar.

Simón Pedro Pérez López, Hilario Jiménez Pérez, Francisco López Sántiz y Elías Gómez Pérez, dijeron en una conferencia de prensa que no han cedido nunca en exigir justicia por sus muertos a manos de un grupo paramilitar priista de Chenalhó, que actuó bajo las órdenes del gobierno priista de Ernesto Zedillo Ponce de León, en el marco de la guerra de contrainsurgencia, inscrita en el Plan de Campaña Chiapas 94.

Recordaron que, en agosto del 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) empezó a liberar a todos y cada uno de los 88 responsables que perpetraron la matanza de sus compañeros con armas de fuego y machetes.

Si bien ellos fueron los autores materiales, hay autores intelectuales que nunca fueron llamados a rendir cuentas, ni se les tocó, al contrario, siempre fueron cobijados con el manto de la impunidad.

Te recomendamos: Piden a AMLO justicia por la masacre de Acteal antes que el Tren Maya

Para ellos, el acto de impunidad que sembró la mal llamada “SCJN” en el año de 2009, laceró la dignidad y la memoria de nuestras víctimas de Acteal, al liberar a todos los autores materiales de la Masacre de Acteal.

“No sólo les otorgó impunidad, sino que el Estado mexicano, a través del entonces gobernador perredista de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, premió a los asesinos con tierras, casas y pensiones mensuales”, dijeron los voceros.

Y que, la condición para recibir estas cosas era no regresar a vivir a sus comunidades en Chenalhó, “pero no fue así: ahora los paramilitares asesinos de Acteal andan campantes en Chenalhó y en Acteal, gozando con sus familias de los regalos que les ofreció el mal gobierno; sin embargo, nuestros familiares masacrados ya nunca volverán”.

Señalaron que las armas con las que masacraron a sus hermanos indígenas, siguen ahí escondidas en sus comunidades, porque el gobierno nunca desarmó a los grupos paramilitares que financió en Chenalhó, como en otras partes de Chiapas.

Para ellos, la mal llamada “SCJN”, defraudó al sistema de justicia mexicano en el caso de la Masacre de Acteal, fue por eso que tuvieron que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“No, nosotras y nosotros no queremos justicia a medias. Lo que queremos es una justicia cabal, una justicia que evite la repetición de hechos como el de Acteal. La justicia que anhelamos es investigar a todos los autores intelectuales de la Masacre de Acteal, empezando con el ex presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, el Gral. Enrique Cervantes Aguirre, exsecretario de la defensa nacional, Emilio Chuayfet Chemor, ex Secretario de Gobernación, Julio César Ruiz Ferro, ex gobernador de Chiapas, el General Mario Renán Castillo y todos los otros ex funcionarios que son responsables de dicha masacre”, dijeron los miembros de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Pidieron a la CIDH, que emita ya el informe de fondo que en repetidas ocasiones le han insistido, desde que su representante de los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, acompañado de sus representantes legales del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, participaron en la audiencia pública.

Manifestaron su decisión de continuar con el informe de fondo, “porque frente a las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado mexicano, este debe ser señalado responsable y debe reparar integralmente todo el daño cometido a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto”.

“El camino que hemos elegido para buscar la verdadera justicia para La Masacre de Acteal, no es corto, no es liso y llano; porque lo fácil, lo sencillo, lo inmediato, se caduca rápido”, indicaron.

Advirtieron los de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, que no van a descansar hasta lograr justicia.

Comentarios