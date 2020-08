EU suspende vuelos chárter privados a Cuba

WASHINGTON (apro) – Mike Pompeo, secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, anunció que el Departamento de Transporte ordenó la suspensión de todos los vuelos chárters privados entre Estados Unidos y Cuba, excepto los vuelos públicos autorizados hacia y desde La Habana.

“Esta medida suspenderá todos los vuelos chárter entre Estados Unidos y Cuba sobre los cuales tiene jurisdicción el Departamento de Transporte, excepto los vuelos chárter públicos autorizados hacia y desde La Habana y otros vuelos autorizados para fines de emergencia médica, búsqueda y rescate y otros viajes que se consideren necesarios”, indicó Pompeo por medio de una declaración por escrito.

El gobierno de Trump apuntó que la decisión es parte de la estrategia para cortar y limitar ingresos que el gobierno de Raúl Castro percibe por las tasas de aterrizaje, estadías en hoteles y otros ingresos vinculados a los viajes que ahora se suspenden.

“Las fuerzas militares y los servicios de inteligencia cubanos son los dueños y encargados de manejar la operación de gran parte de los hoteles y la infraestructura turística en Cuba”, agregó Pompeo.

El secretario de Estado de EU no se conformó con las acciones unilaterales, ya que hizo un exhorto a otras naciones a tomar medidas similares.

Today I asked the Department of Transportation to suspend private charter flights between the U.S. and Cuba. The Castro regime uses tourism and travel funds to finance its abuses and interference in Venezuela. Dictators cannot be allowed to benefit from U.S. travel.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 13, 2020