BERLÍN (DPA/EP) – Berlín ha rendido homenaje a todas las personas que murieron intentando atravesar el Muro de 155 kilómetros de largo y 3.6 metros de alto que se levantó hace hoy 59 años para dividir a la ciudad durante casi tres décadas.

En la madrugada del 13 de agosto de 1961, soldados armados recorrieron Berlín bloqueando calles con barricadas, alambre de espino y columnas de cemento. Así nacía el conocido como el Muro de la vergüenza, el último eslabón en una cadena de medidas para frenar la incesante huida de los habitantes de la Alemania Oriental.

Heute vor 59 Jahren, am 13. August 1961, begann die DDR-Führung den Bau der #BerlinerMauer. Neun Tage später gab es an der Bernauer Straße das erste Todesopfer, Ida Siekmann, sie starb einen Tag vor ihrem 60. Geburtstag. So viele folgten. Die Mauer war eine Schande. pic.twitter.com/11KHgqf2un — Christoph Strack (@Strack_C) August 13, 2020

Según los investigadores, al menos 140 personas murieron en Berlín después de la construcción del Muro como resultado del régimen fronterizo de República Democrática Alemana (RDA). Chris Gueffroy fue la última ciudadana de la RDA que fue ultimada mientras intentaba cruzar al sector occidental.

An der Bernauer Straße in #Mitte wurde heute anlässlich des Mauerbaus vor 59 Jahren an die Opfer der Mauer erinnert. "Genau hier musste man täglich fürchten, Schüsse zu hören. Gut, dass das vorbei ist", sagte Bezirksbürgermeister @DasselVon. pic.twitter.com/yFTxOYAixa — Bezirksamt Mitte (@BA_Mitte_Berlin) August 13, 2020

Su madre, Karin Gueffroy, ha sido una de las pocas personas que han asistido al acto celebrado este jueves en el monumento ubicado en la calle Bernauer Strasse. La secretaria de Estado de Cultura, Monika Grütters, y el alcalde de la ciudad de Berlín, Michael Müller, han depositado sendas coronas de flores.

La Fundación del Muro ha explicado que este año solo han podido acudir 20 personas al acto conmemorativo debido a la pandemia de coronavirus, que deja ya 219 mil 964 personas contagiadas y 9 mil 211 fallecidas en Alemania.

