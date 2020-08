NL reabrirá restaurantes y parques los fines de semana; descartan clases presenciales

MONTERREY, N.L. (apro).- El gobierno estatal anunció la reapertura de restaurantes y centros comerciales a 30% de su capacidad, los fines de semana, como una manera de reactivar la economía en el estado.

De igual manera, el gobernador Jaime Rodríguez descartó que en el siguiente ciclo escolar los niños vayan a tomar clases presenciales, como sostuvo ayer. Al respecto, aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas.

Nota relacionada: Nuevo León analiza clases presenciales tres días a la semana

En conferencia de prensa, el secretario de Salud en la entidad, Manuel de la O Cavazos, informó que seguirán cerrados los teatros, gimnasios, estadios, museos, albercas públicas, ligas deportivas, cines y bares, spas, salones de belleza y antros, así como paseos en cuatrimoto y renta de quintas.

A partir de este fin de semana, agregó, los restaurantes, parques, templos religiosos y establecimientos comerciales abrirán al 30% de su capacidad, también los días sábado y domingo, en horarios de 5 a 22 horas. Sin embargo, se solicitará que se mantengan cerradas las islas y espacios comunes en los centros comerciales.

Estos lugares sólo trabajaban de lunes a viernes y permanecían cerrados los fines de semana, para mantener el distanciamiento social.

En todos los casos quedan excluidos los grupos vulnerables, como gente de la tercera edad, niños, embarazadas y personas con comorbilidades.

Rodríguez Calderón pidió a la ciudadanía su colaboración, y advirtió que actuarán con severidad contra quienes violen las nuevas disposiciones.

“Cualquiera de los negocios que les damos la oportunidad de abrir los fines de semana, si violan estas medidas, serán cerrados de manera automática. Aquella persona, restaurante, taquería, negocio, centro comercial que viole la regla, no podemos darle la oportunidad, porque el resto que no ha abierto, y no podrá hacerlo si el resto no cumple”, apuntó el mandatario.

Las multas para quienes incumplan esas disposiciones van de los 80 mil a un millón de pesos, detalló De la O Cavazos.

Como parte de la reducción del presupuesto de Nuevo León por la caída de ingresos a raíz de la pandemia de covid-19, el gobernador explicó que se suspenden proyectos del estado, como el del Parque Libertad que se construye en terrenos del demolido penal del Topo Chico, y por ahora sólo se culminará en una etapa inicial.

También se reducirán las prestaciones a funcionarios de gobierno en primero, segundo y tercer nivel.

Nota de interés: Samuel García ofrece disculpa a su esposa y justifica: “Nadie me enseñó a ser feminista” (Video)

Este jueves, Nuevo León registró 36 defunciones por covid-19, con lo que la cifra sube a mil 581 fallecimientos. Los contagios suman 40 mil 662, de los cuales 618 se reportaron hoy.

Apenas ayer el secretario de Salud estatal manifestó que posiblemente Nuevo León ya había alcanzado la meseta de contagios, dado que en la última semana no se ha incrementado el número de pacientes que ingresan a los hospitales.

Comentarios