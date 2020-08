Pemex: “la infección no está en el trabajo, la traemos de la calle”

CIUDAD DE MÉXICO. – De las 55 mil 293 defunciones por covid-19 registradas hasta el 13 de agosto, mil 124 son derechohabientes de los servicios de salud ofrecidos por Petróleos Mexicanos, afirmó el subdirector de Servicios de Salud de Pemex, Rodolfo Lehmann Mendoza.

En la conferencia de prensa vespertina sobre las cifras de la pandemia en el país, encabezada por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, el funcionario de Pemex comentó que esta cifra representa el 0.14% en un universo de 750 mil trabajadores.

“Esto es un dato duro, directo. Estamos buscando que esto se disminuya lo más adecuado”, indicó.

Explicó que él quisiera ser muy puntual respecto a Pemex porque se ha creído que la empresa y sus subsidiarias son solo sus trabajadores y no, en el caso de los servicios de salud, esto incluye a sus familiares y jubilados.

“Para nosotros todos son derechohabientes, todos entran en el mismo”, indicó.

Señaló que entre las estrategias para cohibir esta infección echaron a andar “Pemex más cerca de ti”, para estar más cerca de los pacientes para que no fueran a hospitales.

Se redujo la exposición, permitiendo el trabajo en casa de 48 mil trabajadores, se colocaron filtros en centros de trabajo, precisamente para mitigar y contener este padecimiento y se redujo el número de personas en las oficinas.

Porque, añadió, “la infección no está en el trabajo, la traemos de la calle, principalmente. Lo trae la persona. No los equipos, no sé si me explico, para que nos quitemos esa idea que está muy mal encaminada”

“Estas acciones se hicieron desde el inicio de este año, se lleva un protocolo de manejo, se hizo la capacitación puntual, equipos personales, sanitización, monitoreo diario, todos los días enviamos un comunicado con cifras exactas corroborables.

“¿Por qué? Pemex tiene una ventaja que la verdad nos llena de mucho orgullo, tenemos el expediente de forma electrónica de todos los derechohabientes. Si un derechohabiente va al hospital que ustedes gusten de Pemex sabemos qué llegó, para qué llegó, qué dijo el médico y para qué lo trató. Esta es una gran ventaja que tenemos”, añadió.

Con este programa: “Pemex más cerca de ti” se han atendido a 12 mil 640 derechohabientes, a 4 mil 537 con síntomas respiratorios, 846 asesorías para surtimiento de receta, 2 mil 431 atenciones de salud mental, 4 mil 826 padecimientos diversos.

“Como teníamos que mandar a casa a algunos médicos y enfermeras porque son vulnerables trabajan en Pemex más cerca de ti. El derechohabiente manda un mensaje de texto pidiendo la atención porque se siente mal, de lo que sea, no nada más de infección respiratoria porque es algo que quisimos poner como una base, de qué me sirve tener los hospitales covid-19 si el paciente llega a urgencias cuando muchas veces no es una atención de urgencias”, añadió.

Señaló que la gran mayoría de los derechohabientes de Pemex tienen más de 60 años, son personas susceptibles a este virus y más allá de eso que pueden fallecer, son el grupo de mayor riesgo. Hay 8 mil 459 trabajadores aislados en casa porque son personas vulnerables; se disminuyó la cantidad de los trabajadores en las oficinas.

Hasta el momento, del personal que ha asistido a las oficinas, mil dos han sido aislados por contacto.

“¿Qué hacemos? Si llega un trabajador, se siente mal, se hace la prueba y sale positiva toda la oficina se aísla, para ver si tienen riesgo de exposición, si tienen síntomas y hacer un estudio epidemiológico y regresan posteriormente. Eso nos ha disminuido la cantidad de contaminación y casos nuevos en Pemex”, agregó.

Asimismo, comentó que se colocaron filtros de trabajo y hacen un cuestionario a los trabajadores porque, en esta pandemia de covid-19, todos tienen corresponsabilidad respecto al cuidado de su salud y la de los demás.

“Se ha logrado que los pacientes se internen de forma temprana, hemos encontrado que hemos tenido mejores resultados, desde hace más de dos meses. Se han hecho 7 mil 101 pruebas PCR en laboratorios estatales de salud pública y laboratorios de referencia y 3 mil 553 pruebas PCR en laboratorios de Pemex, en total 10 mil 654”, indicó.

Se adquirió Equipo de Protección Personal (EPP) en el siguiente orden: 95 mil batas desechables, 11 mil caretas para protección facial, 507 mil 500 piezas de cubrebocas desechable quirúrgicos, 451 googles de seguridad, 1 millón 225 mil 90 guantes de látex, 271 mil 864 mascarillas N95 desechables, 32 mil 96 overoles desechables, añadió el funcionario.

