Revelaciones de Cohen en su libro sobre Trump: fraude, colusión con los rusos, lluvias doradas…

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Michael Cohen, exabogado personal del presidente estadunidense, Donald Trump, dio a conocer el prefacio de sus libro “Desleal” en el que describe pasajes de la vida personal del mandatario, como su participación en prácticas sexuales conocidas como “lluvias doradas en un club de Las Vegas”, y afirma que Trump cometió fraude fiscal e “hizo trampa en las elecciones con la complicidad de Rusia”.

De ello, dice Cohen –quien cumple tres años en prisión por violaciones al financiamiento de la campaña– no solo fue testigo sino “participante activo e impetuoso”.

“Desde lluvias doradas en un club sexual de Las Vegas, a fraude fiscal, a acuerdos con funcionarios corruptos de la otrora Unión Soviética… no sólo fui testigo del ascenso del presidente: fui en participante activo e impetuoso”, dice Cohen, en el prefacio de su libro.

The day has finally arrived. I have waited a long time to share my truth. To read the foreword and pre-order my book DISLOYAL, visit https://t.co/Va4Rt0Zear

