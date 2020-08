La Unión Europea pacta comprar 300 millones de vacunas de AstraZeneca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Europea llegó a un acuerdo con la farmacéutica británica AstraZeneca para comprar al menos 300 millones de dosis de su vacuna contra el covid-19.

El acuerdo incluye una opción para comprar 100 millones de dosis adicionales si la vacuna resulta ser seguirá y eficaz, informó la Comisión, que negoció en nombre de los 27 integrantes de la Unión Europea.

México y Argentina fabricarán la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford

Se trata de la primera compra anticipada de vacunas contra el coronavirus que realiza la Unión Europea.

“Hoy, tras semanas de negociaciones, tenemos el primer Acuerdo de Compra Anticipada de la UE para una vacuna candidata”, informó la comisionada de Salud de la UE, Stella Kyriakides, en un comunicado.

Este paso se da tras un acuerdo inicial con AstraZeneca alcanzado en junio por un grupo formado por Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos para asegurar las dosis de vacuna para todos los estados miembro.

La Comisión no reveló los términos del acuerdo ni dijo si las condiciones previas habían sido modificadas.

(Con información de Reuters)

We deliver on our promises.@EU_Commission concluded first agreement on purchase of up to 400 million doses of future @AstraZeneca vaccine against COVID-19.

We’re committed to safeguard the health of Europeans & our global partners #StrongerTogether https://t.co/HvtW9NVAHa pic.twitter.com/4WvXwSgVqf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 14, 2020