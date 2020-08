Unicef busca donantes para atender a 100 mil niños afectados en Beirut

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) hizo un llamado a la comunidad de donantes para financiar las tareas de apoyo y asistencia de 100 mil niños que resultaron afectados durante la explosión en Beirut el pasado 4 de agosto.

Durante una rueda de prensa realizada en Ginebra, Violet Speek-Warnery’s, representante adjunta de la Unicef en Líbano, explicó vía telefónica que el Fondo solicita 46.7 millones de dólares para las tareas que se realizarán durante los próximos tres meses para auxiliar a los menores.

Speek-Warnery’s detalló que los recursos se utilizarán en tres pilares esenciales: la seguridad de los niños, la rehabilitación de los servicios básicos esenciales y el apoyo a los jóvenes.

En el primer rubro, señaló que los recursos se dirigirán a atención mental y apoyo psicosocial de los niños y sus familias; a la creación de espacios adecuados para los menores en las zonas afectadas por la explosión; en servicios de protección de la violencia de género para menores; suministro de kits de higiene, así como en donaciones en efectivo para garantizar que las familias más vulnerables puedan satisfacer las necesidades básicas de sus hijos.

Nota relacionada: Líbano: El puerto de Beirut reanuda sus operaciones

En cuanto al restablecimiento de los servicios esenciales, comentó que los recursos se utilizarán para la reparación de las instalaciones y sistemas de agua y saneamiento dañados; en la rehabilitación de 16 centros de salud que atienden a 160 mil personas; en el abastecimiento de equipos de protección personal para los trabajadores de la salud que combaten la pandemia de covid-19, así como en la reconstrucción de las escuelas afectadas.

Por último, comentó que los fondos proporcionarán capacitación y recursos para dotar a miles de adolescentes con las habilidades necesarias en carpintería, plomería o construcción, para participar en los esfuerzos de reconstrucción de su país.

Por su parte, la asesora en situaciones de crisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Rekha Das, comentó que el organismo lleva a cabo la evaluación de los edificios dañados en las zonas afectadas y analiza todo tipo de escombros, ya que parte de ellos, como los médicos y electrónicos, necesitan un tratamiento especial.

“Tenemos que averiguar lo que es peligroso y lo que no es, lo que puede ser reciclado y lo que no. Y si no puede reciclarse, ¿dónde se puede eliminar de forma segura? Líbano ya tenía una crisis de residuos sólidos antes del estallido. La explosión ha añadido otra dimensión a largo plazo a esta crisis”, comentó y añadió que actualmente se desconoce la contaminación y el impacto ambiental que ha causado el siniestro en el mar Mediterráneo.

La experta destacó que la prioridad del PNUD es apoyar la recuperación económica y la protección social con la reactivación de las empresas y los medios de vida en las zonas más afectadas. “Crearemos empleo, proporcionaremos subvenciones en efectivo y préstamos para la reactivación de pequeñas y medianas empresas de manera sostenible. En particular, para las muchas mujeres que han perdido sus medios de vida”.

Rekha Das explicó que antes de la explosión el organismo ya trabajaba en Líbano respondiendo a las necesidades masivas de los refugiados y las comunidades de acogida, por lo que seguirán a largo plazo, para ayudar a la gente del Líbano a recuperarse y reconstruir sus vidas y medios de vida.

De acuerdo con el PNUD, la aparición de la pandemia del coronavirus agravó la crisis económica de Líbano, ya que el año pasado cerraron más de 5 mil fábricas y durante el año 2020 casi 800 restaurantes, dejando a decenas de miles de desempleados sin una red de protección social a la que acogerse. Mientras que el desempleo causado por la explosión del pasado martes se estima en 100 mil personas.

Comentarios