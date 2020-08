EU reclama a Siria la liberación del periodista Austin Tice

CIUDAD DE MÉXICO (Europa Press).- El gobierno de Estados Unidos reclamó este viernes la liberación del periodista Austin Tice, detenido en Siria hace exactamente ocho años y cuya pista se perdió desde entonces.

El presidente Donald Trump recordó a Tice en un comunicado en el que sostuvo que este mismo año emplazó al gobierno sirio a colaborar para “encontrar” al periodista, algo que ha repetido de nuevo este viernes. “La familia de Tice merece respuestas”, dijo.

De acuerdo con el ocupante de la Casa Blanca, “no hay mayor prioridad” que localizar y recuperar a “los estadunidenses desaparecidos en el extranjero”, una tesis en la que también ha hecho hincapié el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien igualmente se sumó al recuerdo del periodista.

The Trump Administration remains committed to bringing home all U.S. citizens held hostage or wrongfully detained overseas. Austin Tice’s release and return home are long, long overdue. We will do our utmost to achieve that goal.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 14, 2020