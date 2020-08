López-Gatell reprueba el contrabando de pruebas rápidas

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, calificó como “reprobable” que existan actividades de contrabando en general, pero cuando se trata de insumos para la salud, como las pruebas rápidas, pueden hacer daño porque, reconoció, no se tiene la capacidad de comprobar la calidad de estos productos.

“Desde luego es reprobable en todos los sentidos que exista una actividad de contrabando, pero cuando este contrabando involucra un bien para la salud, un producto, puede hacer daño.

“Porque eventualmente no existe con un instrumento potencialmente diagnóstico como las pruebas rápidas, no existe la capacidad de identificar si tienen o no la calidad necesaria”, subrayó.

“Entonces, es un problema. La pregunta directa de ¿qué se puede hacer o qué se está haciendo? Diría: la maestra Raquel Buenrostro, quien es la titular del Sistema de Administración Tributaria, y Horacio Duarte, quien es el director General de Aduanas, están haciendo un trabajo titánico de justamente limpiar un espacio importante para el gobierno mexicano que son las aduanas para que no haya un mecanismo de contrabando”, señaló.

En la conferencia de prensa vespertina sobre las cifras de covid-19 en el país y a pregunta expresa sobre el ofrecimiento ilícito de comprar 25 pruebas rápidas contactando al mismo número de personas para repartirlas, el funcionario consideró que controlar esto u otro tipo de contrabando “es un proceso difícil, y esto no es exclusivo de pruebas rápidas, pero creo que vamos por buen camino” para detenerlo, afirmó.

La Secretaría de Salud no autoriza el uso de pruebas rápidas. No hay indicación para que el sector público las utilice. pic.twitter.com/s3FFe5Dn6f — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) August 15, 2020

“Sobre el tema de la verificación sanitaria, quiero aprovechar para dejar en claro que la Secretaría de Salud no recomienda el uso de pruebas rápidas y aquí parece haber una contradicción: ¿Por qué si no las recomienda, Cofepris las autoriza?”, se preguntó.

Y se respondió: “La autorización sanitaria, lo único que significa es que es válido utilizar en el territorio nacional un producto, en este caso las pruebas rápidas, pero no hay ninguna indicación para que el sector público las utilice y son dos materias de competencia diferente.

“Siempre que se cumplan con los criterios de ley que, a su vez, tienen que estar amparados en una documentación técnica de la calidad de los productos, Cofepris ante una petición, una solicitud de un comercializador, de un productor privado puede autorizar ciertos productos”, señaló.

Recordó que la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó menos de una decena de pruebas rápidas que, como se puede ver en la ficha técnica de estos productos, tienen baja capacidad para distinguir quién tuvo exposición previa al virus SARS-CoV2 de quien no.

Estas pruebas rápidas, conocidas como tiras reactivas, son un pequeño estuchito de plástico que adentro tiene una tira de material textil y lo que detectan en unas rayitas que se ponen de color cuando se deposita una gota de sangre de la persona sobre la tira reactiva, detecta si existen o no anticuerpos de la clase IgM o de la clase IgG en la persona que puso su sangre.

“Esto no debe interpretarse como que es una infección aguda. Por ahí supimos, porque lo promocionaron ellos mismos, de una línea aérea que estaba utilizando como criterio de abordaje el ser o no positivo a una prueba rápida y nos llamó mucho la atención porque lo estaba haciendo exactamente al revés. A la persona positiva no lo dejaba subir y a la persona negativa lo dejaba subir. No tiene sentido alguno, es una interpretación errónea de cómo funcionan”, añadió.

Reiteró que, si la Cofepris las autorizó, las puede usar alguna entidad privada, pero insistió en que la Secretaría de Salud no recomienda el uso de pruebas rápidas porque tienen una capacidad baja de distinguir quién tiene inmunidad al virus con quien no la tiene y la interpretación de los anticuerpos es historia de infección, no infección presente.

En ese sentido, criticó la idea de las empresas de realizar pruebas rápidas como un pasaporte de inmunidad al virus SARS-CoV2, pues se ha generado la idea errónea que pasarla representa que ya no habrá riesgo de contagio o que si ya se tuvo la infección y se recuperó se tendrán anticuerpos.

