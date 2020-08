CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La polémica detonada por la inclusión de conductores de televisión para impartir clases en el modelo a distancia fue atajada hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que los contenidos serán expuestos por profesores especializados y con base en los libros de texto gratuitos.

Cuestionado al respecto, el titular del Poder Ejecutivo, inclusive admitió que fue él quien propuso a los dueños de las televisoras su participación y agradeció que aceptaran.

Luego de que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, diera a conocer el viernes que en los contenidos televisados participarían conductores comerciales junto con profesores, el mandatario aseguró que serán maestras y maestros especializados.

“Sobre contenidos: son los de los libros de texto. Acerca de los maestros no son conductores de televisión (…) ¿quiénes van a dar clases? Maestras y maestros. Y va a haber muy buenos, no siempre, pero de los mejores de literatura de México, se les va a invitar, física, biología, matemáticas, historia… van a estar y va a ser muy formal”.

El mandatario defendió el modelo denominado “Aprende en casa”, que consistirá en transmisiones a partir de canales de televisión habilitados por televisoras comerciales:

“Fue muy importante que hayan aceptado las empresas de televisión participar en este plan educativo. Porque si no, no hubiésemos podido llegar a mas estudiantes. Las televisoras del Estado Mexicano y de las entidades federativas no tienen cobertura suficiente, el internet lo mismo, no podríamos tener cobertura nacional, por eso lo de la televisión como un medio.

“Yo agradezco que los dueños de los medios hayan aceptado porque no fue algo impuesto, fue una propuesta que yo les hice y ellos aceptaron, fue voluntario”, admitió.

El agradecimiento presidencial incluyó que los concesionarios hayan aceptado una tarifa baja, un promedio de 5 pesos por alumno para un total de 450 millones de pesos por el primer semestre del ciclo escolar, es decir, del 24 de agosto a diciembre, como ya se había informado.

López Obrador consideró que antes se asumía que las televisoras eran como la Penélope de La Odisea, que tejía de día y destejía de noche, una referencia a que el sistema educativo enseñaba y por la tarde, la televisión contribuía a la ignorancia.

“Pero ahora no es así. Fíjense cómo han cambiado las cosas: ahora es la televisión completa, dedicada a lo educativo, dedicada a eso. Y es algo único, excepcional, eso nos va a ayudar porque si no ¿cómo le hacemos? ¿Qué opciones? ¿Qué alternativas?

“La política, es muchas veces optar entre inconvenientes. Una cosa es lo deseable y otra lo posible”, advirtió.

Y es que, de acuerdo al mandatario, la única posibilidad es la televisión comercial, porque de lo contrario sólo quedaba usar los canales públicos que no tienen la cobertura necesaria, o bien, regresar a clases de manera presencial, lo que provocaría un riesgo alto de rebrotes en un momento en el que afirma, hay una tendencia a la disminución de casos.

