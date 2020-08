Cofepris puede actuar de oficio contra productos milagro: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Respecto a los llamados “productos milagro” que se siguen vendiendo para supuestamente “curar” el covid-19, el subsecretario Hugo López-Gatell consideró la posibilidad de intervención “de oficio” de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), como coordinador del Sistema Federal Sanitario, constituida por las 32 comisiones estatales y algunas direcciones, así como en materia de publicidad y monitoreo o comercialización de insumos.

“Esto qué quiere decir, que no necesita mediar una denuncia específica ante el reconocimiento de flagrancia, es decir, que se esté constatando que existe un riesgo para la salud, la Cofepris puede y debe actuar de oficio y de manera expedita”, añadió.

Se refirió al resurgimiento de distintos remedios de todo tipo, algunos industrializados o procesados que invocan, en su momento de promoción, ser fórmulas útiles para el tratamiento de covid-19.

“Hay un espectro muy, muy amplio de este tipo de remedios o formulaciones, desde algunas claramente artesanales hasta otras, incluso, con una patente reconocida o registro sanitario como medicamentos, pero para otras indicaciones terapéuticas”, apuntó.

Recordó que se ha mencionado una lista específica de cuáles productos son funcionales y cuáles no.

“Tenemos un lineamiento sobre la materia y hemos advertido de las consecuencias adversas que podría tener el uso de medicamentos que no tienen ni registro sanitario, para la indicación terapéutica covid-19 ni tampoco evidencia científica que lo respalde”, agregó.

Elecciones

Ante el inicio del proceso electoral de 2021 programado para el 7 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) se allegó de personas especialistas en materia de salud y desarrollaron una serie de protocolos de seguridad específicamente orientados a la actividad electoral, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

“El Consejo General del INE desde hace varias semanas, prácticamente dos meses, se allegó de una serie de personas especialistas en la materia de salud, algunos con gran reconocimiento público y talento que son investigadoras e investigadores de los Institutos Nacionales de Salud Pública” y con ellos elaboraron los protocolos, especificó en la conferencia diaria vespertina sobre Covid-19.

En su momento, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, se comunicó con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, para hacerle partícipe de cuáles eran estos protocolos sobre este propósito común: garantizar elecciones y garantizar la seguridad sanitaria.

“En el Grupo Técnico revisamos los protocolos considerados, nos parece que, en general, han tenido un amplio reconocimiento de cuáles son las situaciones de riesgo, incluyendo los momentos que vivimos y que en el momento en que iniciara el proceso electoral muy probablemente tendríamos ya una actividad menor de la epidemia”, comentó.

Indicó que la mañana de este lunes lo visitó el secretario de Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez, quien les manifestó su preocupación porque la actividad electoral, incluyendo las campañas proselitistas, pudieran representar un riesgo sanitario.

“Hemos tomado conocimiento de ello y esperamos que en pocas horas o minutos reunirnos con el doctor Alcocer y analizar cuál es la inquietud, la propuesta y cuáles pueden ser las salidas”, mencionó.

“El diálogo ha sido tan armónico, tan amable que considero y esta es una opinión personal, que puede haber muchas oportunidades para refinar estos protocolos de seguridad sanitaria todavía, en las semanas que faltan, antes de que inicie el periodo electoral y garantizar con éxito ambos propósitos”, señaló López-Gatell.

Semáforo rojo en Tabasco

Al referirse a Tabasco, el funcionario celebró la decisión del gobierno estatal por mantener el semáforo sanitario en color rojo, pese a que a nivel nacional se le colocó el color naranja, pues ahora ya están en color amarillo y también reivindicó la decisión del Congreso de Tabasco de aprobar una ley para regular la disponibilidad de comida chatarra en centros escolares.

En cuanto al anuncio del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado sobre que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio entrada a una queja contra quien resulte responsable por el mal manejo de la pandemia, señaló que no tiene información, aunque consideró legítima esa perspectiva y la atenderá cuando se lo notifiquen de manera expedita.

Tanques de oxígeno

Finalmente, López-Gatell sostuvo que no es conveniente comprar o rentar un tanque de oxígeno sin prescripción médica porque podría provocar efectos adversos para la salud y buscar demasiado tarde atención médica.

“Hemos tomado conocimiento de que en algunas entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, ha habido una renta o un proceso de renta de sobredemanda de tanques de oxígeno”, explicó.

Detalló que en México desde hace muchos años, décadas incluso, existe una concentración absoluta del mercado de tanques de oxígeno y en general de lo que llamamos técnicamente ‘gases medicinales’, tanto para el abasto de los hospitales privados y públicos como para tanques portátiles para personas que requieren terapia continua con oxígeno, incluyendo unos aparatos que se llaman concentradores de oxígeno que tienen un mecanismo tecnológico muy sofisticado que concentra oxigeno de la atmósfera.

“Esta concentración del mercado está básicamente en dos compañías nacionales que controlan todo el mercado de gases medicinales en el país, dos compañías, desde luego esto siempre nos genera inquietud sobre qué tan efectivas son las políticas de competencia económica en México, pero esa es la realidad”, señaló.

Respecto a la dimensión de salud, consideró que no es conveniente anticiparse a tener un tanque de oxígeno. Expuso que es adelantarse a un desenlace que está muchos pasos después, pero además con una solución incierta.

“El uso de oxígeno no es algo que se pueda autorrecetar, que se pueda autoorganizar porque la concentración de oxígeno que recibimos a través de un dispositivo puede tener efectos adversos para la salud.

“Las concentraciones elevadas de oxígeno en la vía respiratoria por periodos prolongados pueden causar, en el menor de los casos, resequedad y daño oxidativo de la superficie interior del aparato respiratorio y eso es adverso”, detalló López-Gatell.

Pero además, en el caso de covid podría resultar en un retardo de la evaluación médica, alertó.

“La persona ya tiene el tanque de oxígeno, lo tiene en casa y en el momento en que presentara síntomas de covid se siente segura, está su tanque, se espera un día, se siente segura, está su tanque, se espera otro día hasta que el daño pulmonar es demasiado extenso”, indicó el subsecretario.

“Entonces, muy importante, no quemar etapas, no abreviar el proceso y mantener siempre las precauciones generales: sana distancia, lavarse las manos, usar el cubrebocas, sobre todo en espacios cerrados, proteger el estornudo, no salir de casa, pero además si es una persona que tiene alto riesgo de complicación, acudir tempranamente a la consulta médica, recomendamos no hacer este procedimiento de los tanques de oxígeno”, concluyó López-Gatell.

Durante la epidemia de #COVID19 no es conveniente comprar o rentar un tanque de oxígeno sin prescripción médica porque podría provocar efectos adversos para la salud y buscar demasiado tarde atención médica. pic.twitter.com/vUtFN27rte — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) August 18, 2020

