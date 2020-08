Proclaman en la Convención Demócrata a Biden y Harris como el antídoto para contener la división racial y unir a EU

WASHINGTON (apro).- Joe Biden y Kamala Harris, la dupla presidencial de los demócratas, fue proclamada por figuras de ese partido, entre ellos Bernie Sanders y Michelle Obama, y algunos republicanos, como el antídoto para contener la división racial y unir a Estados Unidos.

La Convención Nacional Demócrata (CND), primer evento político nacional realizado de manera virtual en Estados Unidos, se destacó por subrayar que Biden es la solución a todos los problemas que ha creado en el país el presidente Donald Trump.

“A todos, y a los que votaron por Trump hace cuatro años, el futuro y economía de nuestro planeta están en juego, debemos unirnos y derrotar a Trump y elegir a Biden y a Harris, presidente y vicepresidenta”, proclamó Sanders durante su participación en la CND.

“El precio del fracaso es muy grande para afrontarlo”, agregó Sanders –orador esperado de la primera jornada de la CND–, quien vía satélite también destacó lo que Biden puede hacer Estados Unidos.

We face the most important election in the modern history of this country. We need a movement of people to stand up for democracy and decency. Join me live at the @DemConvention : https://t.co/qFIXSJeGpW

El senador independiente por el estado de Vermont aseguró que Biden como presidente impedirá que se siga “demonizando a los inmigrantes” y se use de manera indiscriminada la fuerza policial, además de que aumentará a 15 dólares por hora el pago del salario mínimo.

“Tenemos un presidente incapaz de afronta las crisis que nos lleva al totalitarismo”, destacó en referencia a lo que considera ha logrado Trump como presidente en cuatro años.

“Necesitamos una respuesta sin precedentes, alguien decente… necesitamos a Joe Biden como presidente”, reiteró Sanders, hasta hace unos meses contendiente también a la nominación presidencial del partido demócrata.

A sus millones de seguidores en la reciente campaña primaria demócrata y en la de hace cuatro años que perdió ante Hillary Clinton, el senador los llamó a dar el voto a Biden y prevenir la reelección de Trump y del vicepresidente Mike Pence.

“Nuestro movimiento continúa y se fortalece todos los días, las oligarquías nos consideran radicales… si Trump se reelige, todo lo ganado estará en riesgo; hay que recuperar la democracia”, declaró al dirigirse a sus millones de seguidores, la mayoría jóvenes.

Tras el mensaje de Sanders, la exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, hizo declaraciones similares, pero se concentró en pedir a la ciudadanía que participe con su voto en los comicios del próximo 3 de noviembre.

If we want to end the chaos and division—and keep alive the possibility of progress on the issues we hold dear—we’ve got to vote for @JoeBiden and @KamalaHarris like our lives depend on it. Register today by texting VOTE to 30330. https://t.co/xPu5o0SYLJ

— Michelle Obama (@MichelleObama) August 18, 2020