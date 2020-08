Dinero exhibido en video “muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una “mirruña” respecto a lo que se robaron, dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el video en el que dos exfuncionarios del Senado de la República reciben dinero en efectivo, presuntamente, sobornos denunciados por Emilio Lozoya.

Hoy, en su conferencia de prensa matutina, el presidente solicitó que transmitieran en pantalla, luego de que ayer, en torno al mediodía, empezara a circular en redes sociales. Según él, no lo había visto, pidiendo su transmisión, porque a diferencia del de René Bejarano (quien siendo su secretario particular en el gobierno capitalino fue expuesto recibiendo fajos de billetes en 2004) no tuvo la misma difusión.

“Es bastante fuerte. Muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba”, dijo.

Luego lo relacionó con la declaración de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, en la que presuntamente se habría “comprado” la reforma energética.

La víspera circuló un video en el que aparecen Guillermo Gutiérrez Badillo (colaborador del hoy gobernador de Querétaro, Francisco Dominguez) y Rafael Jesús Caraveo, ambos funcionarios del Senado de la República en el período en el que el panista Ernesto Cordero presidía la mesa directiva.

En sus alusiones de hoy al asunto, el presidente López Obrador calificó como “extraña”, la forma en que se difundió el video y dijo que la Fiscalía General de la República (FGR), debería informar si ese es el video al que aportó Emilio Lozoya o se trata de uno diferente.

También consideró que el video es verídico, en atención a que ayer, el gobernador de Querétaro despidió a Gutiérrez Badillo, quien se desempeñaba como su secretario particular en dicha entidad.

El video debía transparentarse

Apenas ayer, el mandatario insistió en que debería transparentarse todo lo relacionado con el asunto por ser interés nacional, haciendo una curiosa mención a parar las filtraciones y que todo el proceso sea público. Horas después, el video, que aparentemente fue colocado el domingo, empezó a difundirse ampliamente.

López Obrador abundó:

“No quiero que se vaya a pensar que me estoy vengando porque me robaron la Presidencia, que estoy molesto y no lo he superado, el que nos hayan robado la presidencia, porque no sólo fue a mí, fue a todo el pueblo; o que nos hayan impuestos las reformas energética, fiscal, educativa, las llamadas reformas estructurales”.

Luego reiteró:

“Ya le dije al expresidente Calderón que en lo que a mí corresponde ya lo perdoné por el fraude de 2006, que él sabe que hubo fraude”.

En su amplia referencia al caso, López Obrador insistió en que la FGR debe recuperar el dinero de sobornos y actos de corrupción:

“Le tengo confianza la fiscal, lo segundo es recuperar el dinero porque este es, aunque se vio bastante, apenas una mirruña de lo que se robaron, necesitamos recuperar lo más que se pueda”, dijo.

Luego reiteró su confianza en el fiscal Alejandro Gertz Manero, con quien dijo, lleva seis meses sin hablar, una fórmula de afirmar la independencia del funcionario.

La alocución refirió también los pronunciamientos de un grupo de intelectuales y actores de la sociedad civil que recientemente llamaron a restablecer los contrapesos y añadió:

“No eran el contrapeso, eran los pesos y es lo que ellos promovían en su escrito y lo que promueven los conservadores corruptos, porque es un régimen en decadencia con una corrupción generalizada”.

