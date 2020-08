Oficializan candidatura de Biden; será un presidente con los pies en la tierra: Clinton

WASHINGTON (apro).- Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos y la figura política más respetada del partido demócrata, aseguró que su correligionario y candidato presidencial, Joe Biden, será un presidente con los pies en la tierra, que le devolverá la dignidad y unidad a su país.

Al mismo tiempo, Biden fue formalmente declarado candidato a la presidencia de Estados Unidos por el partido demócrata, cuyos 3 mil 979 delegados distribuidos a nivel nacional ejercieron virtualmente su poder de selección del abanderado presidencial.

Con facilidad, Biden superó los mil 991 votos que bajo las reglas del partido demócrata se requieren para obtener la nominación presidencial. Los delegados se encuentran distribuidos entre los 50 estados y siete territorios de la Unión Americana.

Bernie Sanders, senador independiente por el estado de Vermont, quien hace unos meses renunció a su aspiración y se sumó a la candidatura presidencial de Biden, quedó muy atrás de éste en votos por parte de los delegados.

Al recibir la noticia oficial de su candidatura presidencial, junto a su esposa, Biden apareció vía satélite desde Delaware, donde unas cuantas personas, por las restricciones de salud para prevenir la pandemia, celebraron con unos cuantos globos y confeti.

“Gracias, gracias a todos, se los agradezco desde el fondo de mi corazón y los veo el jueves. Gracias, gracias; gracias”, dijo brevemente a los delegados demócratas y población estadunidense que seguía la segunda jornada de la Convención Nacional Demócrata (CND).

It is the honor of my life to accept the Democratic Party's nomination for President of the United States of America. #DemConvention

Este jueves 20, al concluir los cuatro días de celebración de su partido, Biden ofrecerá un discurso en el que acepta la nominación presidencial que le otorgaron los delegados demócratas.

Hoy, durante su participación como orador principal en la segunda jornada de la Convención Nacional Demócrata (CND) que se lleva a cabo de manera virtual en Milwaukee, Wisconsin, Bill Clinton expuso una situación caótica en Estados Unidos si se reelige el republicano Donald Trump.

“Trump dice que estamos liderando el mundo; bueno, somos la única economía industrializada importante que ha triplicado su tasa de interés”, indicó en su mensaje transmitido vía satélite a sus correligionarios demócratas.

“En un momento como este”, siguió, “la Oficina Oval debería ser un centro de mando. En Cambio, es un centro de tormentas, sólo hay caos y sólo una cosa nunca cambia: su empeño en negar su responsabilidad y echarle la culpa a alguien más, la responsabilidad nunca es suya”, agregó el expresidente en referencia a Trump.

Adorado por muchos y repudiado por los republicanos, en especial por el presidente Donald Trump, Clinton, con énfasis irrevocable, señaló a la dupla presidencial de su partido, Biden y la senadora por California, Kamala Harris, como la solución a los problemas estadunidenses.

“Nuestro partido está unido para ofrecerles una opción muy diferente, un presidente que va a trabajar, un tipo con los pies en la tierra que hará el trabajo”, destacó al afirmar que el personaje del que hablaba es el exvicepresidente Biden.

“Un hombre con una misión: asumir su responsabilidad, que no le echará la culpa a otros, que se concentrará sin distraerse, que unirá, no dividirá, y por ello nuestra elección es Joe Biden”, acotó.

"You know what Donald Trump will do with four more years: blame, bully, and belittle.

And you know what Joe Biden will do: build back better."

– @BillClinton#DemConvention pic.twitter.com/L8xeBd9pQE

— 2020 #DemConvention 🇺🇸 (@DemConvention) August 19, 2020