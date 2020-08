Titular de Agricultura da positivo a covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un integrante más del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo a covid-19. Se trata del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Víctor Manuel Villalobos Arámbula.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario, de 70 años, informó que al confirmarse el diagnóstico decidió aislarse y alertar a las personas con las que estuvo cerca en los últimos días.

“Informo que a partir de esta noche estoy en aislamiento por dar positivo a Covid-19. He notificado a las personas c/ las que tuve contacto p/ que tomen previsiones, y sigo las indicaciones médicas. Mantendré actividades desde casa, c/ el apoyo del gran equipo de @Agricultura_mex”, escribió.

Villalobos Arámbula es el octavo integrante del gabinete lopezobradorista en contagiarse. Le antecedió la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

