La 4T no construirá el tren México-Querétaro; podría hacerlo un privado: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la puerta a que inversionistas privados puedan realizar el Tren México-Querétaro y una extensión, Querétaro-Guanajuato, para servicio de pasajeros.

Luego de hacer una extensa crítica a las concesiones de infraestructura y recursos naturales de la nación, en la que inclusive mencionó las concesiones de la red ferroviaria en el sexenio de Ernesto Zedillo, respondió a un cuestionamiento sobre retomar el proyecto del ferrocarril anunciado y cancelado la pasada administración.

En su conferencia de prensa matutina, realizada hoy en Querétaro, el mandatario dijo que el gobierno no cuenta con recursos suficientes para realizar ese proyecto y que, por condiciones de tiempo no podría concluirlo en su sexenio, reiterando que no arrancará ninguna obra que pueda quedar inconclusa.

“El gobierno federal no podría hacer esa obra, porque además de los recursos no nos alcanzaría el tiempo. No queremos dejar nada sin terminar, pero una empresa particular podría hacerlo, ahí sí con la condición de que fuesen trenes de pasajeros, modernos”, señaló.

El proyecto del Tren México-Querétaro fue anunciado como parte del Programa Nacional de Infraestructura al iniciar la administración de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, en noviembre de 2014, con la licitación realizada y los contratos asignados, se canceló en medio de las revelaciones por el reportaje “La Casa Blanca de Peña Nieto”.

Grupo Higa, una de las contratistas beneficiarias del proyecto, tenía como accionista mayoritario a Juan Armando Hinojosa Cantú, constructor y financiero de la residencia ubicada en el exclusivo sector Lomas de Chapultepec.

La cancelación de la obra, en medio del escándalo, tuvo un costo millonario que no se ha transparentado por completo, debido a la penalización contractual que debió pagarse a dos empresas chinas.

Hoy, sin aludir al asunto, el presidente López Obrador consideró que ese tramo, así como el Querétaro-Guanajuato, podrían realizarse si existe un particular interesado.